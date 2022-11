Ghosts dei Muse con Elisa segna la prima collaborazione della band di Matt Bellamy con un’artista italiana. La cantautrice triestina ha inciso insieme ai Muse questa nuova versione del brano contenuto nell’ultimo album Will Of The People, la traccia più intensa del disco.

L’impressione, dobbiamo dirlo, è quella di trovarsi sott’acqua. I fraseggi al pianoforte ricordano la bellezza di New Born, Sunburn, Bliss, con quinte che ritornano sulle prime e piccoli crescendo che nascono dalle voci dei due interpreti. Elisa canta anche un verso in italiano, per poi unirsi alle liriche di Matt Bellamy e creare un’atmosfera ora rilassante e ora tesa, ma con tutta la quiete di una poesia tradotta in musica.

Un’amicizia, quella tra Elisa e i Muse, che nasce nei primi 2000 come la stessa cantautrice triestina racconta:

La stima, come andremo a leggere, è reciproca. Così Matt Bellamy commenta il lavoro con Elisa:

Il featuring con Elisa sarà dunque il primo di tanti altri che arriveranno? Secondo le parole di Matt Bellamy, questo potrebbe essere un primo tassello dei progetti futuri dei Muse. Per Elisa, del resto, è un anno di grandi soddisfazioni e impegni importantissimi.

Dopo la pubblicazione di Ritorno Al Futuro/Back To The Future, la cantautrice triestina ha portato in giro per l’Italia il suo nuovo progetto all’insegna della sostenibilità. L’esperienza è diventata una trilogia dal titolo Back To The Future Live, e il suo percorso continuerà con lo show An Intimate Night con il quale porterà la sua musica nei teatri con un format più intimo.

Continua a leggere su optimagazine.com

(Muse)

Now and then

My mind drifts to a place where I find you

Lost in my head

There are unsolved feelings that haunt me

It’s too late to heal

I’ll lay them to rest

How can I move on

When everyone I see still talks about you?

How can I move on

When all the best things I have we made together?

Here’s to letting go

But I am lost in a void with your ghost and our memories

Lest we forget

The great reset

(Elisa)

E ti direi di me

Tutto ciò che ho tenuto segreto

Senza mezze vie

E so che tu mi perdoneresti

Ma è così tardi ormai

Se quel che non ho

E forse sbaglierò

Cercando te in fondo agli occhi di qualcun altro

E quanto piangerò

Pensando a quanto era grande il nostro sogno

E poi ti lascerò

Ma la mia mente rincorre i ricordi e i fantasmi

E resti per me quello che non c’è

(Muse ed Elisa insieme)

How can I sleep with this coldness beside me?

How can I sleep with this coldness inside me?

I know I can’t bring back your love

Muse (Elisa)

How can I move on (How can I move on)

When everyone I see still talks about you?

How can I move on (How can I move on)

When all the best things I have were made together?

Here’s to letting go (Here’s to letting go)

But I am lost in a void with your ghost and our memories (and our memories)

Lest we forget

The great reset