Privacy di Netflix è il nuovo political drama spagnolo che la piattaforma sta per lanciare in tutto il mondo. A guidare un cast tutto al femminile nei ruoli principali, per raccontare una storia di violenza di genere e le sue conseguenze pubbliche, c’è un volto che gli abbonati allo streamer conoscono bene, quello dell’attrice Itziar Ituño de La Casa di Carta.

Privacy di Netflix è la storia di una candidata alla carica di sindaco della propria città, che viene messa in difficoltà dalla pubblicazione di un video intimo, in cui è ritratta durante un rapporto sessuale. Un caso di revenge porn che rischia di distruggere la sua promettente carriera e che non è un fatto isolato: la sua storia, infatti, incrocia quella di una ragazza morta suicida anni prima, dopo la pubblicazione di un suo video privato. La serie affronta il tema della violazione della privacy a scopo di vendetta, recentemente codificato come reato anche in Italia, a partire dall’approvazione del Codice Rosso sulla violenza domestica, dopo un lungo iter parlamentare nato dal caso di Tiziana Cantone.

Nel trailer di Privacy di Netflix, la protagonista denuncia quanto quanto le è accaduto e promette battaglia: “Ho avuto rapporti sessuali consensuali con un altro adulto. So che la pubblicazione di quel video ha danneggiato gravemente la mia immagine pubblica“. Con queste parole inizia il trailer di Privacy di Netflix (titolo originale spagnolo Intimidad), che sarà distribuita dal 10 giugno: la serie sarà disponibile sulla piattaforma anche in Italia.

Nel cast di Privacy di Netflix, accanto all’ex Raquel Murillo (aka Lisbona) de La Casa di Carta, figurano Patricia López Arnaiz, Emma Suarez, Veronica Echegui, Ana Wagener e Yure Nogueiras. Girata nei Paesi Baschi, la serie è composta per la prima stagione da dieci episodi.