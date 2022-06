New Amsterdam 4 ai blocchi di partenza in Italia. Dopo tanta attesa, venerdì 3 giugno, in prima serata, su Canale 5, arrivano i nuovi episodi del medical drama con Ryan Eggold e serie di denuncia, dove clinici, paramedici e personale amministrativo hanno un’unica missione: prestare aiuto a chi ne ha bisogno in modo gratuito.

La nuova stagione segnerà l’inizio di un nuovo capitolo nella vita del direttore sanitario Max Goodwin e dei suoi, un momento di passaggio dopo un anno turbolento fatto di sacrifici e difficoltà segnate dalla pandemia. A segnare questo momento ci penserà l’episodio di apertura, More Joy, in cui si riflette sia sull’aspetto professionale dei personaggi sia sul futuro che li attende all’insegna della gioia. Il primo a finire nel mirino di questo cambiamento sarà proprio Max che dovrà fare i conti con i sentimenti, a lungo covati, nei confronti della dottoressa Helen Sharpe (Freema Agyeman).

Ma non è tutto oro quello che luccica e mentre Max e i suoi proveranno a cercare la vita verso la felicità, c’è chi arriverà a creare scompiglio in corsia. Nella nuova stagione fa il suo ingresso la dottoressa Veronica Fuentes (Michelle Forbes), che si unisce alla squadra per alleggerire l’ospedale, sovraccaricato e sottofinanziato con il compito di smantellare ogni programma di stampo progressista, Max riuscirà a tenerle testa?

L’appuntamento con New Amsterdam 4 è segnato per per venerdì 3 giugno, in prima serata, con ben tre episodi, i primi della stagione, dal titolo “Anima e corpo”, “Noi due sempre insieme” e “Come è sempre stato” in cui Max decide finalmente di vivere la sua storia con Helen proprio mentre lei gli comunica che vivrà a Londra dove ha accettato il ruolo di direttore sanitario nella clinica che ha in cura sua madre. Prenderà il via da qui la nuova vita di Max, riuscirà a districarsi tra impegno in ospedale e una relazione a distanza?

PETER HORTON, PRODUTTORE:

«È l’unica serie che parla delle questioni più importanti nel nostro Paes