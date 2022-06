Le immagini di buon 2 giugno Festa della Repubblica faranno da cornice alla ricorrenza celebrativa di questo 2022 a 76 anni esatti dall’abolizione della morarchia in Italia grazie al referendum del lontano 1946. Non mancheranno all’appello tutti i simboli della festività nazionale, in primis la bandiera italiana ma anche le frecce tricolori pronte a dare spettacolo con le loro acrobazie.

Come sempre, i festeggiamenti della Festa della Repubblica avranno il loro fulcro a Roma. Il 2 giugno, esattamente alle 9:15, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona di allora presso l’Altare della Patria e contestualmente giungeranno proprio le tanto ammirate Frecce tricolori con la loro scia verde, bianca e rossa. Seguirà la consueta parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Il programma dei festeggiamenti di quest’anno prevede anche che si proceda di nuovo all’apertura straordinaria dei giardini del Quirinale nel pomeriggio di giovedì 2 giugno appunto. L’ingresso sarà tuttavia limitato ad un certo numero di persone appartenenti a categorie fragili e comunque rappresentati da determinate associazioni.

Nelle immagini di buon 2 giugno Festa della Repubblica ricorrono i simboli già menzionati della ricorrenza. Senz’altro la bandiera italiana ma anhe le frecce tricolori che si esibiscono nei cieli con la comprovata maestria. Ognuna delle soluzioni presenti nella galleria al termine dell’articolo sarà naturalmente disponibile per la condivisione via app di messaggistica ma anche social network.

Le immagini di buon 2 giugno Festa della Repubblica si accompagnano anche a frasi che evocano il significato di ogni colore presente nella bandiera italiana. Non manca neanche una bellissima citazione di Alcide De Gasperi che sottolinea l’importanza del continuo e costante esercizio democratico per costruire un futuro di libertà. Non resta dunque che scegliere la soluzione più congeniale e dunque utilizzarla per non dimenticare la speciale giornata del 2 giugno, con la giusta importanza.

Continua a leggere su optimagazine.com

.