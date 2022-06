Questa sera 1 giugno alle ore 20.45 presso la splendida cornice di Wembley, a Londra, andrà in scena l’attesissimo match Italia-Argentina. Si tratta della ‘Finalissima 2022’, ovvero una partita piuttosto speciale organizzata unitamente da UEFA e COMNEBOL che vedrà sfidarsi da un lato gli azzurri, campioni d’Europa in carica, e dall’altro l’Albiceleste, vincitrice dell’ultima edizione della Coppa America. Sarà una gara anche di addii: infatti, il difensore Giorgio Chiellini, proprio contro capitan Messi, indosserà per l’ultima volta la maglia della Nazionale. Scopriamo insieme i dettagli, le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming dell’incontro.

Per questa speciale finale tra l’Italia del CT Roberto Mancini e l’Argentina guidata da Lionel Scaloni, è prevista una nuova formula: qualora entrambe le compagini dovessero concludere in parità al termine dei due tempi regolamentari non si proseguirà con i supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore. La squadra vincitrice degli Europei 2022 si imposero con il risultato di 4-3 dopo la lotteria dei calci di rigore nella finale contro l’Inghilterra, disputata proprio a Wembley; per quanto riguarda la qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar 2022, invece, sono stati eliminati nella semifinale playoff contro la Macedonia del Nord. D’altro canto la formazione vincitrice della Coppa America aveva battuto il Brasile in finale per 1-0; mentre quanto alla qualificazione ai Mondiali, è riuscita a passare come seconda nel girone sudamericano.

La ‘Finalissima 2022’ di questa sera tra Italia e Argentina, con fischio d’inizio alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro ed in esclusiva dalla Rai, precisamente su Rai 1, visibile ai canali 1 e 501 HD del digitale terrestre. La super sfida internazionale si potrà vedere anche in diretta streaming gratuita su Rai Play, ossia la piattaforma web della Rai.

Di seguito, invece, le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Raspadori.

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Rodriguez, N.Gonzalez; Messi, Lautaro Martínez, Di María.

