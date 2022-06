Ligabue a Campovolo si esibirà in concerto sabato 4 giugno. Il rocker è atteso alla RCF Arena Reggio Emilia per un evento speciale con tanti ospiti. In questo post tutti i dettagli utili per raggiungere la location dello spettacolo e per fare ritorno a casa usufruendo dei treni speciali a disposizione dei fan oppure della propria auto, lasciata in un parcheggio predisposto.

Come arrivare da Ligabue a Campovolo

Si consiglia l’uscita Reggio Emilia solo ed esclusivamente per Bus e Camper. Per le auto si consiglia di NON prendere l’uscita Reggio Emilia e di seguire i percorsi consigliati. Lasciare l’auto in uno dei parcheggi indicati di seguito e seguire le relative istruzioni. I parcheggi per Bus e Camper sono invece i seguenti:

Arrivo da Milano x PA: Uscita A/1 Km.124 Sud “Terre di Canossa” a Campegine (RE)

Arrivo da Bologna x PA: Uscita A/1 Km.157 Nord “Modena Nord” a Modena

Arrivo dal Brennero (Verona/Bolzano) x PA: Uscita A/22 Carpi km.302 + 170

Arrivo dal Brennero (Verona/Bolzano) x PA: Uscita A/22 Campogalliano km. 312 + 150

Arrivo da Bologna x parcheggi Via Mozart (P2, P3, P4, P5): Uscita A/1 Km.157 Nord “Modena Nord” a Modena

Arrivo da Milano x parcheggi Via Mozart (P2, P3, P4, P5): Uscita A/1 Km.124 Sud “Terre di Canossa” a Campegine (RE)

Arrivo dal Brennero (Verona/Bolzano) x parcheggi Via Mozart (P2, P3, P4, P5): Uscita A/22 Carpi Km.302 + 170

Arrivo dal Brennero (Verona/Bolzano) uscita Campogalliano x PA: Uscita A/22 Campogalliano km. 312 + 150

Arrivo da Milano x parcheggi tangenziale (P1, P6): Uscita A/1 Km.124 Sud “Terre di Canossa” a Campegine (RE)

Arrivo da Bologna x parcheggi tangenziale (P1, P6): Uscita A/1 Km.157 Nord “Modena Nord” a Modena

Arrivo dal Brennero (Verona/Bolzano) x parcheggi tangenziale (P1, P6): Uscita A/22 Campogalliano km. 312 + 150

Arrivo dal Brennero (Verona/Bolzano) x parcheggi tangenziale (P1, P6): Uscita A/22 Carpi Km.302 + 170

Parcheggi per Ligabue a Campovolo

PARCHEGGIO PA VIA DELL’AREONAUTICA – si arriva all’Arena percorrendo:

via del partigiano

via dell’aeronautica (zona rossa – ingresso Arena)

PARCHEGGI VIA MOZART P2, P3, P4, P5 – si arriva all’Arena percorrendo:

via Mozart (zona Arancione)

via Del Chionso (zona Arancione)

via dell’aeronautica (zona Rossa – Ingresso Arena)

PARCHEGGI TANGENZIALE AREA DI SERVIZIO P1, P6 – si arriva all’Arena percorrendo:

via Del Chionso (zona Arancione)

via dell’aeronautica (zona Rossa – Ingresso Arena)

PARCHEGGIO BUS E CAMPER EX ENTE FIERA VIA FILANGERI – si arriva all’Arena percorrendo:

via Filangeri

via Gramsci

via Duo (in parte zona Gialla)

via Taddei (zona Arancione)

via Del Chionso (zona Arancione)

via dell’aeronautica (zona Rossa – Ingresso Arena)

PARCHEGGIO BUS ZONA STADIO P-LE ROMANO E P.LE LARI – si arriva all’Arena percorrendo:

piazzale Del Grosso

via Duo (zona Gialla)

via Taddei (zona Arancione)

via Del Chionso (zona Arancione)

via dell’aeronautica (zona Rossa – Ingresso Arena)

PARCHEGGIO BUS ZONA STADIO P.LE ATLETI AZZURRI D’ITALIA – si arriva all’Arena percorrendo:

via Taddei (zona Arancione)

via Del Chionso (zona Arancione)

via dell’aeronautica (zona Rossa – Ingresso Arena)

Orari e ingressi Ligabue a Campovolo

Il concerto di Ligabue a Campovolo inizia alle ore 21.00. L’apertura dei cancelli è prevista a partire dalle ore 10:00 per i soci del Bar Mario. Alle ore 11.00 verranno aperti i cancelli al pubblico. I cancelli si trovano su via dell’Aeronautica, 17. I fan dovranno occupare i posti disponibili in base al biglietto acquistato e non è possibile occupare settori/zone differenti.

Per l’accesso a RCF Arena è richiesto un documento di identità valido, per consentire la verifica della corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. I biglietti sono nominativi.

Biglietteria e Infopoint (via dell’Aeronautica, 17) sono attivi a partire dalle ore 8.30. Consigliamo di arrivare all’RCF Arena per tempo, possibilmente entro le ore 16, al fine di agevolare le procedure di ingresso e i controlli di sicurezza.

Treni speciali per il ritorno

Trenitalia è partner dell’evento di Ligabue a Campovolo.

Il Frecciarossa accompagna in treno i fan dell’evento 30 ANNI IN UN GIORNO. L’offerta “Speciale Eventi” è dedicata a tutti gli acquirenti dei biglietti dello show che potranno usufruire di sconti fino al 50% rispetto al prezzo Base. In fase di acquisto, selezionare la “Speciale Eventi” ed inserire il codice “LIGABUE”.

Sono stati attivati treni straordinari per consentire ai fan il ritorno a casa dopo il concerto.

Queste le tratte speciali:

• Reggio Emilia – Torino del 5/06/2022 ore 02:00 con fermate a: Milano Centrale (arrivo alle 02:55), Torino Porta Susa (arrivo alle 03:53), Torino e Porta Nuova (arrivo alle 04:05)

• Reggio Emilia – Salerno del 5/06/2022 ore 02:00, con fermate a: Firenze S. M. Novella (arrivo alle 03:26), Roma Tiburtina (arrivo alle 05:10), Napoli Centrale (arrivo alle 06:23), Salerno (arrivo alle 07:17).

Biglietti per Ligabue a Campovolo

I biglietti per il concerto di Ligabue a Campovolo sono esauriti ma è ancora possibile acquistare pochissimi pacchetti platinum al prezzo di 349 euro per posto. Il pacchetto comprende un posto a sere numerato nella tribuna sopra la red zone, accesso dedicato e accoglienza dedicata in loco, bagni riservati, un posto auto riservato nel parcheggio interno, 2 consumazioni al bar, 1 pass ricordo da collezione con cordino, una sacca personalizzata, 2 gadget.

I biglietti sono nominali. Sarà consentito il cambio nominativo online sul sito TicketOne.it e presso i Punti Vendita entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 2022.

