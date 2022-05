Con il concerto per Franco Battiato al cinema si chiude un cerchio iniziato dall’Arena di Verona. Era il 21 settembre 2021 quando, a pochi mesi dalla morte del Maestro, nel prestigioso anfiteatro romano andava in scena Invito Al Viaggio, il concerto-evento per omaggiare il cantautore siciliano insieme a tanti artisti.

Il concerto per Franco Battiato

Il 21 settembre 2021 50 artisti hanno condiviso il palco dell’Arena di Verona per interpretare 40 brani di Franco Battiato. Tra loro i Subsonica, i Bluvertigo, Brunori Sas, Vasco Brondi, Morgan, Max Gazzè, Mahmood e tanti altri, e inevitabilmente Alice.

Il 3 dicembre 2021 Invito Al Viaggio – Concerto Per Franco Battiato è diventato un album. Il risultato è stato un vero e proprio atto di prostrazione della scena italiana nei confronti del cantautore siciliano che, ancora oggi, è fonte di ispirazione per tantissimi artisti.

Sul palco si sono alternati momenti di puro divertimento ad attimi di raccoglimento e commozione. Il concerto per Franco Battiato all’Arena di Verona era andato sold out in pochissimo tempo.

La musica di Franco Battiato al cinema

Pochi mesi dopo il concerto evento all’Arena di Verona e la pubblicazione dell’album con tutti gli ospiti, Invito Al Viaggio – Concerto Per Franco Battiato sbarca al cinema.

Con la regia di Pepsy Romanoff – al secolo Giuseppe Domingo Romano – e la distribuzione di Adler Entertainment, il film evento sarà disponibile nelle sale per soli 3 giorni: 20, 21 e 22 giugno 2022.

Il film di Romanoff sarà un flusso continuo di musica che dimostrerà il grande lascito del cantautore siciliano scomparso dopo aver innovato la scena italiana e il cantautorato stesso.

Gli artisti sul palco ripercorrono le tappe fondamentali della carriera di Franco Battiato attraverso le sue canzoni più amate, senza snaturarle, con l’orchestra, la Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Bartoletti” diretta da Carlo Guaitoli, e i musicisti che hanno accompagnato il Maestro nel suo ultimo tour.

