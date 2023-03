Scegliere quali siano i migliori album di Franco Battiato significa prendere a pugni il laptop, perché la cernita non è facile e obblig a delle rinunce. Ogni disco del cantautore siciliano, oggi grande assente, è un mondo ben definito. Il Maestro – termine che la stampa e la critica attribuiscono a ben pochi eletti, tra cui Ennio Morricone – ha esplorato ogni sfumatura possibile e ogni stile, facendo proprio il pop, il rock alternativo, creando (e “creare” non è un termine usato a caso) ballate dalla poesia imbattuta e soluzioni sonore che fanno scuola ma ben pochi allievi.

Fetus (1972)

Fetus arriva quando in Italia il progressive rock fa incetta di sintetizzatori e poliritmie: concept album ispirato a Il Mondo Nuovo di Aldous Huxley, il disco è una vittoria di sperimentazioni ed elettronica con testi surreali.

L’Era Del Cinghiale Bianco (1979)

L’Era Del Cinghiale Bianco è uno di quegli album che hanno cambiato per sempre la musica italiana. A partire dalla title-track, il disco è uno dei momenti più alti del sodalizio tra il Maestro e il compositore Giusto Pio, trascinato anche da Stranizza D’Amuri e dalla scelta pop che – come detto in apertura – Battiato riuscì a fare proprio.

La Voce Del Padrone (1981)

Un disco che non ha certo bisogno di presentazioni: Battiato e Pio toccarono la vetta più alta del pop grazie al loro strettissimo sodalizio e sfornarono pietre miliari come Centro Di Gravità Permanente, Bandiera Bianca, Cuccurucucù e Gli Uccelli.

L’Imboscata (1996)

È il disco de La Cura, ma anche quello di Strani Giorni e Di Passaggio, un omaggio all’amico scomparso Gesualdo Bufalino con testi scritti insieme al filosofo Manlio Sgalambro. Dopo La Cura la canzone d’amore italiana non sarà più la stessa.

Gommalacca (1997)

Re Mida dello stile, con Gommalacca il Maestro dimostrò di saper trasformare in oro anche il rock alternativo. Shock In My Town, Il Ballo Del Potere, Il Mantello E La Spiga rendono impossibile escludere questo disco dai migliori album di Franco Battiato. Un capolavoro di rumore e sperimentazione.

