Una via dedicata a Franco Battiato in Italia è possibile? Questo propone Morgan, che non passa un giorno senza celebrare la grandezza del cantautore siciliano recentemente scomparso. Il pensiero di Marco Castoldi arriva negli stessi giorni in cui a Parigi, l’8 gennaio, è stata inaugurata la Rue David Bowie che oggi sorge nel 13esimo arrondissement.

Una via dedicata a Franco Battiato in Italia?

In un’intervista rilasciata a Billboard Italia, Morgan ha proposto di intitolare una via a Franco Battiato proprio come i francesi hanno fatto con David Bowie a Parigi. Dove?

Marco Castoldi propone via Lusardi a Milano. Perché? Il Maestro per un certo periodo visse proprio in via Lusardi e lì, in un piccolo appartamento, spesso si incontrava con Morgan e insieme passavano intere giornate a parlare e comporre musica. Sotto casa, infine, andavano a mangiare al ristorante “Del buon convento”. A testimonianza di quei momenti, Billboard Italia pubblica degli scatti forniti dallo stesso Morgan. Vediamo il Maestro e il cantautore brianzolo passeggiare per strada per poi sedere al tavolo, con un muro di bottiglie di vino alle spalle.

Rue David Bowie

Come già scritto, l’8 gennaio è stata inaugurata Rue David Bowie a Parigi. Nello stesso giorno il Duca Bianco avrebbe compiuto 77 anni e, ancora, ricorre la pubblicazione dell’ultimo album in studio Blackstar, uscito proprio l’8 gennaio 2016.

Due giorni dopo, il 10 gennaio 2016, David Bowie moriva dopo una lotta contro un tumore al fegato che lo dilaniava da 18 mesi e del quale non aveva mai fatto parola in pubblico. Nei giorni scorsi è stata annunciata una novità discografica: il 20 aprile, in occasione del Record Store Day, uscirà Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth), una raccolta di registrazioni poi diventate la tracklist del capolavoro The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972).

