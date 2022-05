Secondo appuntamento con Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago PD 9 su Sky Serie il 31 maggio: tutte e tre le serie del franchise Chicago di Dick Wolf raggiungono quota 13 episodi, dopo che l’emittente ha ripreso a trasmetterle una settimana fa con la seconda parte delle rispettive stagioni.

Nei nuovi episodi di Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago PD 9, in onda su Sky Serie in prima tv assoluta per l’Italia, nuove emergenze coinvolgono i medici, i pompieri e gli agenti di polizia della città. Sia per il medical drama, sia per i drammi Fire e PD, si tratta delle stagioni più recenti realizzate e trasmesse da NBC, la cui trasmissione si è appena conclusa negli Stati Uniti coi rispettivi finali di stagione. In Italia la programmazione è stata divisa in due parti ed è appena ripartita su Sky con il secondo blocco di episodi.

Ecco le trame di Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago PD 9 per gli episodi 13 in onda il 31 maggio in prima serata, in sequenza, a partire dalle 21.10 sul canale 112 di Sky.

Chicago Med 7×13

Scott e Archer trovano una grave infezione in una donna in dolce attesa. Halstead e Charles mettono in dubbio la diagnosi di Alzheimer di un paziente anziano. Marcel corre un grosso rischio.

Chicago Fire 10×13

Severide e Seager indagano sull’incendio scoppiato nella casa di una giovane donna con problemi. Pelham si trasferisce nell’ufficio 51, che si dice sia infestato.

Chicago PD 9×13

Upton è testimone di un incidente d’auto e rischia la vita per salvare le persone coinvolte. Dopo aver appreso di più sulle vittime, la squadra deve rintracciare il responsabile di quanto accaduto.

Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago PD 9 sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming sulla piattaforma Now.

