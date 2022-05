Il Samsung Galaxy Z Fold 4 è atteso per la metà dell’anno, verosimilmente per il mese di agosto. Il leaker Yogesh Brar ha fatto il punto sulla scheda tecnica di questo prossimo pieghevole, che siamo pronti a riassumervi a seguire. Il dispositivo include uno schermo interno di tipo AMOLED da 7.6 pollici (QXGA) e frequenza di refresh rate a 120Hz, ed uno schermo esterno, sempre AMOLED, da 6.2 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 120Hz.

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 sarà spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1, con 12/16GB di RAM e 256/512GB di storage interno. La fotocamera esterna presenterà un sensore singolo da 10MP, mentre quella interna un sensore da 16MP, incluso sotto il display (UDC). La fotocamera posteriore si comporrà di un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 12MP ed un teleobiettivo da 12MP (3x). La batteria avrà una capacità di 4400mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W. Android 12 con One UI gestirà la parte software del device, che immaginiamo sarà curata in ogni dettaglio. Il Samsung Galaxy Z Fold 4 sarà più largo della precedente iterazione e vanterà una nuova tecnologia per lo schermo interno che consentirà di nascondere la piega centrale.

Samsung Galaxy Z Fold4



– Inner: 7.6" QXGA+ AMOLED, 120Hz

– Outer: 6.2" HD+ AMOLED, 120Hz

– Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

– 12/16GB RAM

– 256/512GB storage

– Rear Cam: 50MP + 12MP (UW) + 12MP (3x)

– Inner Cam: 16MP (UD)

– Outer Cam: 10MP

– Android 12, OneUI

– 4,400mAh battery, 25W — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 30, 2022

Tutto questo dovrebbe far parte del bagaglio tecnico ed estetico del prossimo Samsung Galaxy Z Fold 4, un dispositivo su cui probabilmente varrà la pena investire i propri soldi, a patto che non ci si debba svenare per acquistarlo (speriamo che il prezzo non si discosti da quello cui il colosso di Seul ci ha già abituato, anche se è praticamente certo che la cifra supererà i 1000 euro). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

