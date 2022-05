Bianca Guaccero torna a parlare del suo periodo particolare, dall’addio a Detto Fatto e di fake news. Non è la prima volta che l’attrice torna sull’argomento proprio per cercare di spingere chi di dovere a prendere seri provvedimenti riguardo a questo fenomeno dilagante che consiste nel lanciare titoli altisonanti e ingannevoli solo per qualche click anche se poi il contenuto non esiste o non è veritiero.

Di questo Bianca Guaccero ha già parlato in chiusura di Detto Fatto (terminato perché dopo dieci anni si è chiuso un ciclo) e poi anche in un discorso a Le Iene e sabato ha voluto ribadire lo stesso concetto ospite a Verissimo: “In questo periodo storico bisogna stare attenti a quello che si dice. Qualsiasi cosa può essere usata per altro. Mi è dispiaciuto…i programmi hanno una loro vita, ci sono dei cicli che iniziano, ti insegnano tante cose e poi si concludono. Questa è stata la vita di un programma che è durato 10 anni. Ha dato sia a me, che a Caterina Balivo che mi ha preceduto, tantissime soddisfazioni”.

Bianca Guaccero poi ci ha tenuto a sottolineare che la sua polemica non è legata alla fine del programma e nemmeno alla presunta ‘cacciata’ dalla rai quanto a questo meccanismo crudele in vigore oggi: “Vengono prese delle frasi, delle affermazioni, vengono scritti dei titoli sensazionalistici e sulla base di questi, vengono costruite delle realtà che non esistono. Questo è sfruttare. Si fa questa gara a chi fa il titolo più altisonante per avere click in più, quindi un guadagno, un tornaconto. Lo si fa sulle vite degli altri. È un fenomeno che va approfondito e fermato”.

La conduttrice è rimasta scottata da tutto questo, da Silvia Toffanin non ha affermato di esserci rimasta male ma sicuramente di aver riflettuto tanto su questo meccanismo ed è per questo che ci ha voluto mettere la faccia per denunciarlo.