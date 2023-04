Maddalena Corvaglia torna a parlare della sua vita a Palma de Maiorca, delle novità che la riguardano ma anche della fine di due rapporti per lei molto importanti ovvero quello con l’amica Elisabetta Canalis e quello con l’ex marito Stef Burns. In molti si chiedono ancora cosa sia successo in entrambi i casi ma, soprattutto, i fan sono curiosi di sapere il perché dell’addio all’amica e collega e proprio Maddalena Corvaglia è tornata sull’argomento in un’intervista al Corriere della Sera nelle scorse ore.

Maddalena ed Elisabetta si sono conosciute sul bancone di Striscia la Notizia e per anni sono state il top idoli delle ragazzine ma poi la loro amicizia si è interrotta per un motivo che è rimasto sconosciuto e che, a quanto pare, è destinato a rimanere tale. Adesso a distanza di anni proprio la bionda della coppia torna a parlare di quegli anni fantastici in cui si sono protette e sostenute: “Durante quei tre anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato, invece ci siamo sempre protette e sostenute. È stata una bellissima amicizia, che sia finita non gli toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili”.

Proprio sui motivi della rottura stende ancora un velo di mistero e di silenzio limitandosi a dire che è successo qualcosa di molto grave che ha minato il loro rapporto di fiducia:

“Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza…Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza. E ho altre amiche intorno, poche ma buone, persone speciali, le ho scelte con cura. Una? Costanza Caracciolo, gran brava ragazza”.

Per molto tempo si è parlato di una motivazione legata alla loro attività imprenditoriale, sarà davvero solo questo?