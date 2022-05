Fino a qualche giorno fa si è parlato di Bianca Guaccero e del suo addio un po’ avvelenato nel finale di Detto Fatto e adesso eccoci qua pronti per il secondo round. L’attrice che si è dilettata a fare la conduttrice in questi ultimi anni tenendo il timone del factual di Rai2 ci ha tenuto a precisare, in chiusura di programma, che molto spesso è stata presa di mira e che spesso su di lei sono state dette cose non vere ma il secondo round, quello più agguerrito, è andato in scena ieri sera a Le Iene.

La conduttrice è stata protagonista di un agguerrito monologo in cui si è scagliata contro un certo tipo di stampa, quella che punta ai titoloni per accaparrare qualche visita in più puntando sulle sue vicende professionali e private. Bianca Guaccero ha precisato che nessuno l’ha cacciata da nessun posto, non è stata licenziata in tronco da Rai2, che non ha sofferto e non c’è stato alcuno strazio:

“Da qualche tempo qualcuno mi tormenta scrivendo sui giornali cose non vere su di me, utilizzando il trucchetto di un titolo sensazionalistico… Non è vero: nessuno strazio e nessuno mi ha mai cacciato da nessun posto. Sono una professionista, una donna che decide della sua vita, che prova a migliorarsi. Ho condotto un programma per quattro anni e ora volto pagina”.

Bianca Guaccero parla infine della ‘macchina del fango’ che spesso l’ha vista protagonista sul web anche in relazione ai suoi presunti problemi di salute tant’è che qualcuno si è permesso di dire che la conduttrice abbia perso il suo posto perché ‘malata’. La conduttrice, che presto vedremo nuovamente in azione come attrice, ha invitato questa parte di stampa a vergognarsi per le proprie invenzioni a discapito degli artisti e non solo.

