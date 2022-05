Chiude con un ultimo colpo di coda in materia di ascolti (e non solo) Detto Fatto. Una delle trasmissioni più discusse degli ultimi anni ha chiuso i battenti ieri sera dopo alcune cadute di stile, polemiche e, soprattutto, critiche verso la padrona di casa. Un tempo il factual di Rai2 era in mano a Caterina Balivo che ha poi mollato la presa per traslocare su Rai1 (senza trovare molta fortuna in realtà) lasciando il timone a Bianca Guaccero.

In questi quattro anni l’attrice ha provato a dare la sua impronta a Detto Fatto mettendoci dentro anche il cinema, il teatro e la musica, un mondo che le appartiene di più rispetto a quello della conduzione, ma spesso tutto questo non è bastato. Nei saluti finali andati in scena ieri la conduttrice ha voluto evidenziare questo passaggio:

“Ho letto tante cose in questi ultimi mesi, di cui non mi interessa neanche di parlare perché credo che a parlare per me ci siano i fatti, che sono la cosa più importante. Sono rimasta qui fino all’ultimo giorno fiera di portare questa nave in porto… A voi posso solo dare un consiglio: certe volte non credete proprio a tutto ciò che leggete. Cercate di godervi quello che il nostro cuore è in grado di darvi. Possiamo sbagliare qualche volta, ci possiamo arrabbiare, ma noi qui so per certo che siamo stati onesti, puliti e nessuno può rovinare, deturpare la bellezza”.

Detto Fatto quindi chiude così con una media stagionale del 4,3% ma tante critiche e fardelli da portare sulle spalle, forse un po’ troppi per un programma che, a differenza di tanti altri, ha fatto a meno di una carrellata di ospiti e di tediare il pubblico parlando sempre e solo delle stesse cose (che spesso regalano anche qualche punto in più di share). Bianca Guaccero tornerà a fare l’attrice mentre non si capisce ancora in che mani finirà lo spazio del primo pomeriggio di Rai2 nella prossima stagione televisiva.