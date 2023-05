Gianni Sperti gay oppure no? La sua risposta mancata a Verissimo solleva una grossa polemica sui social ma non tanto per la sua mancata voglia di ‘etichettarsi’, come lui l’ha definita, ma quanto per il fatto che dalle sue parole qualcuno ha capito un po’ di più l’astio e i sentimenti di Paola Barale. In tempi non sospetti, in quello stesso salotto, Paola Barale aveva parlato dei suoi due rapporti importanti sottolineando come entrambi non si erano comportati bene nascondendo il loro vero volto.

In particolare, aveva sottolineato: “Due persone che con me si sono comportate allo stesso modo, cioè due persone che non hanno avuto il coraggio di dimostrarsi per quello che realmente sono, due persone che per motivi diversi non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, per motivi diversi ma sono fatti della stessa essenza, quella che a me non piace”.

Gianni Sperti ieri ha voluto rispondere a Paola Barale facendo infuriare il pubblico al grido di: “Io posso immaginare a cosa si riferisce: forse vuole far credere che sia omosessuale. Mi dà fastidio che ci sia questa voglia di sapere, di pensare, di chiedere a una persona la sua tendenza sessuale. Che io sia omosessuale o meno non lo dirò mai perché dirlo è mettersi un’etichetta“.

Inutile dire che sui social l’opinionista di Uomini e Donne è stato preso di mira non tanto per il suo mancato coming out quanto per il fatto che, se fosse vero quello che la Barale ha lasciato intendere, lui si sarebbe buttato in un matrimonio mentendo. La domanda però nasce spontanea, lei sapeva oppure no? Anche in questo caso potrebbe essere arrivata la risposta di Gianni Sperti ma anche questa non ha soddisfatto il pubblico che ha continuato ad attaccarlo sui social:

Arriveranno altre rivelazioni riguardo il loro matrimonio e il loro divorzio?