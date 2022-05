Sono parole piene di ammirazione, quelle pronunciate da Austin Butler sui Maneskin nel gran finale di stagione di Che Tempo Che Fa. L’attore protagonista del film Elvis ha elogiato la band romana per la loro partecipazione alla colonna sonora.

I Maneskin nella colonna sonora di Elvis

I Maneskin hanno preso parte alla colonna sonora del film Elvis, biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann che è stato presentato a Cannes. Il 25 maggio, per la prima internazionale, la band romana era presente e ha sfilato sul red carpet.

La band di Damiano David partecipa alla colonna sonora della pellicola con il brano If I Can Dream, eseguito dal vivo alla finale dell’Eurovision Song Contest 2022 al quale quest’anno i Maneskin hanno partecipato come super ospiti.

Nell’ultima puntata di Che Tempo Fa di Fabio Fazio Austin Butler è stato intervistato insieme a Tom Hanks, che nel film Elvis ha interpretato il colonnello Tom Parker. Fazio ha incalzato Butler sulla presenza dei Maneskin nel film.

Austin Butler sui Maneskin

Da circa un anno i Maneskin sono diventati un fenomeno mondiale. Dopo la vittoria all’Eurovision 2021 sono partiti per un tour mondiale che li ha portati sullo stesso palco dei Rolling Stones e tra gli ospiti del Coachella 2022. In una recente intervista rilasciata per NME, inoltre, Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi hanno raccontato di quella volta in cui hanno fatto colazione a casa di Chris Martin dei Coldplay: “Dajota Jones ci ha cucinato le uova, pazzesco”, hanno commentato.

Ora i Maneskin godono della stima di Austin Butler, che in collegamento con lo studio di Che Tempo Che Fa dice:

“Sono un fan dei Måneskin da un po’, Baz Luhrmann mi ha veramente emozionato quando mi ha detto che anche loro sarebbero stati inclusi nella colonna sonora. Li abbiamo visti anche a Cannes, sono venuti alla premiere e hanno suonato poi anche nell’after party. È stato bellissimo e hanno fatto un lavoro fantastico“.

