Ci siamo: è la serata dei Maneskin all’Eurovision 2022. Il song contest internazionale giunge alla finale con 25 Paesi in gara e stasera c’è in gioco anche l’Italia. Mahmood e Blanco rappresentano il nostro Paese con il brano Brividi, ma se possono esibirsi all’interno del Pala Olimpico di Torino quest’anno, lo devono proprio a loro: ai Maneskin.

Se infatti l’Eurovision quest’anno è stato organizzato dall’Italia e da noi accolto in Piemonte lo si deve al trionfo dei Maneskin che lo scorso anno hanno vinto il concorso con la canzone Zitti E Buoni. Per l’Italia all’orizzonte c’è una doppietta? Le prime impressioni la smentiscono ma tutto è ancora da vedere.

Intanto, a Mahmood e Blanco è giunto l’in bocca al lupo dei Maneskin, che stasera si esibiranno sul palco dell’Eurovision 2022 nel corso della serata. Presentano il nuovo singolo, Supermodel, ma anche un’altra canzone. Si tratta di una cover del brano If I Can Dream di Elvis Presley, inserito nella colonna sonora del film Elvis, prossimamente al cinema.

E, attenzione, perché Damiano David potrebbe presentarsi sul palco con le stampelle. Il cantante ha infatti subito un piccolo infortunio lo scorso giovedì, sul set del video ufficiale realizzato a Londra. A Torino è stato avvistato muoversi con il supporto di una stampella, che potrebbe portare con sé sul palco.

There must be lights burning brighter somewhere

Got to be birds flying higher in a sky more blue

If I can dream of a better land

Where all my brothers walk hand in hand

Tell me why, oh why, oh why can’t my dream come true

Oh whyThere must be peace and understanding sometime

Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear

If I can dream of a warmer sun

Where hope keeps shining on everyone

Tell me why, oh why, oh why won’t that sun appear

We’re lost in a cloud

With too much rain

We’re trapped in a world

That’s troubled with pain

But as long as a man

Has the strength to dream

He can redeem his soul and fly

Deep in my heart there’s a trembling question

Still I am sure that the answers, answers gonna come somehow

Out there in the dark, there’s a beckoning candle, yeah

And while I can think, while I can talk

While I can stand, while I can walk

While I can dream

Oh, please let my dream

Come true

Right now

Let it come true right now

Oh yeah