Oggi è il giorno dei Maneskin a Cannes 2022. La band guidata da Damiano David è attesa al Festival per sfilare sul Red Carpet ma il motivo non ha quasi nulla a che fare con la musica. Il gruppo rock è atteso per la premiere mondiale del film Elvis di Baz Luhrmann, opera dedicata al talento di Elvis Presley.

All’interno del film troveremo il “vero” Elvis, anticipa il trailer già diffuso. La prima ufficiale internazionale del film è attesa per il 25 maggio al Festival di Cannes 2022 e per l’occasione arrivano anche i Maneskin, direttamente dall’America.

Il gruppo si trovava infatti Oltreoceano per altri impegni promozionali ed è atterrato nella giornata di lunedì 23 maggio a Cannes per partecipare al grande evento che vedere protagonisti anche i quattro giovani musicisti romani.

I Maneskin in Elvis, il film

Elvis è la nuova opera del regista Baz Luhrmann. Si tratta di un film su Elvis Presley che vuole raccontare tutta la verità su uno degli artisti più apprezzati e stimati di sempre. Nel film anche il rapporto con il manager, il colonnello Tom Parker. Il film sarà al cinema dal 22 giugno.

Damiano, Victoria, Thomas e Ethan partecipano alla pellicola cantandone uno dei brani inseriti nella colonna sonora, di cui hanno già dato un assaggio all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino. In quell’occasione, infatti, il gruppo era salito sul palco sulle note di If I Can Dream di Elvis Presley, confermando ufficialmente il suo coinvolgimento nel progetto.

Gli impegni dei Maneskin a Cannes

I Maneskin sono attesi sul Red Carpet del Festival di Cannes 2022, dove sfileranno in occasione della proiezione di gala al Grand Theatre Lumiere con Austin Butler e il premio Oscar Tom Hanks, protagonisti del film Elvis.

L’appuntamento è per mercoledì 25 maggio 2022. Successivamente, dovrebbero partecipare ad un party Warner Bros per festeggiare la premiere del film. All’evento sono attese personalità di rilievo e sarà trasmesso in diretta sul profilo TikTok di @warnerbrosfrance.