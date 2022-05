Il bonus psicologo è finalmente tra noi: il decreto è stato appena firmato dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Come riportato dal ‘corriere.it‘, siamo in presenza di uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per venire incontro alle esigenze di una platea stimata di 16 mila cittadini. Il bonus psicologo è di massimo 600 euro, e verrà attribuito sulla base di tre fasce reddituali ISEE, che non dovranno superare il tetto di 50 mila euro annuali (bisognerà spendere il contributo entro 180 giorni).

Il bonus psicologo si rivolge agli utenti depressi, con ansia, stress ed una certa fragilità mentale, tutte situazioni potenzialmente indotte dalla pandemia e dalla successiva crisi socio-economica che purtroppo si è abbattuta sul nostro Paese e sul mondo intero. L’agevolazione copre la spesa relativa a sedute di psicoterapia presso specialisti privati iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti e nell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato la propria adesione all’iniziativa al rispettivo ordine professionale. La lista dei professionisti che prenderanno parte al progetto verrà presto pubblicato sul portale del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi e sui siti regionali e provinciali, come pure in una sezione dedicata del sito INPS. Il bonus psicologo si rivolge agli utenti con reddito ISEE inferiore a 50 mila euro: con un ISEE al di sotto dei 15 mila euro, l’importo massimo erogato sarà di 600 euro (50 euro a seduta), con un ISEE compreso tra i 15 ed i 30 mila euro, l’importo erogato sarà di 400 euro, con un ISEE che va dai 30 ai 50 mila euro, il beneficio sarà pari a 200 euro.

Come fare richiesta del bonus psicologo? Entro un mese dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, l’INPS ed il ministero della Salute provvederanno a comunicare attraverso i rispettivi siti la data a partire dalla quale sarà consentito presentare le domande. I beneficiari dovranno accedere al sito INPS: l’Istituto redigerà poi le graduatorie, suddivise per regione e provincia di residenza, individuando a quali utenti erogare il bonus psicologo in base alle risorse a disposizione in ogni territorio di riferimento.

