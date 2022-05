Ci siamo, l’attesa è finita e cresce sempre di più l’emozione per la super finale di Champions League 2021/2022 tra Liverpool e Real Madrid. Il match è in programma domani, sabato 28 maggio, con fischio d’inizio alle ore 21.00 presso il suggestivo Stade de France di Saint-Denis, la cui capienza è di oltre 80 mila spettatori (è uno degli stadi più grandi d’Europa). Vediamo insieme i dettagli su dove vedere la partita in diretta streaming e TV insieme allle probabili formazioni.

Per la compagine inglese allenata da Jurgen Klopp si tratterebbe della settima Champions League in bacheca: l’ultima volta che hanno sollevato la coppa al cielo è stato nel 2019, al Wanda Metropolitano di Madrid, contro il Tottenham. La formazione spagnola guidata, invece, dal re dei tecnici Carlo Ancelotti scenderà in campo per conquistare il 14esimo trofeo della propria storia: tra l’altro, l’ultimo è stato vinto proprio contro il Liverpool nel 2018. Tra le due squadre andrà in scena la terza finale di Champions League. La finalissima Liverpool-Real Madrid si potrà vedere in diretta TV ed in chiaro su Canale 5. Gli appassionati e tifosi che sono abbonati a Sky potranno seguirla sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e sul numero 251 del satellite. Sull’emittente di Comcast i microfoni saranno affidati alle voci di Marianella e Luca Marchegiani.

Per quanto riguarda la diretta streaming, la super sfida europea Liverpool-Real Madrid sarà da gustare su Mediaset Play o sul sito di Sportmediaset. Mentre gli abbonati a Sky potranno seguirla sull’app Sky Go e anche sulla piattaforma NOW.

A seguire le probabili formazioni del match:

LIVERPOOL (4-3-3) con: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp;

REAL MADRID (4-3-3) in campo con: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

