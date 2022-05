Oramai Android Auto rappresenta quel sistema di infotainment che tutti i conducenti vorrebbero avere a bordo del cruscotto della propria automobile. Questo standard basato su smartphone, e sviluppato da Google, è sempre in continua crescita con aggiornamenti e novità introdotti per migliorare la piattaforma. Diversi sono i marchi automobilistici a voler applicare tale soluzione e tra quelli più famosi vi è BMW. Il brand tedesco ultimamente ha avviato una partnership sempre più interessante con il colosso di Mountain View, il cui scopo è quello di assicurare ai possessori di auto un’esperienza di Android Auto totale e dotata di utilissime funzionalità. Tutto questo è possibile trovarlo a bordo della fantastica BMW iX.

La stretta collaborazione tra Android Auto e BMW potrebbe veramente sorprendere: a bordo della nuova BMW iX è stata presentata la possibilità che la vista di navigazione di Android Auto possa essere visualizzata anche sullo schermo posto dietro al volante. Di solito, Android Auto viene mostrato solo sulla schermata principale dell’infotainment: infatti, se vi trovate in viaggio con Android Automotive, noterete che la navigazione di Google è visibile proprio accanto al tachimetro. Il produttore californiano e l’azienda di Monaco di Baviera hanno selezionato proprio la BMW iX per far esordire la funzione Instrument Cluster, un servizio che offre ai conducenti la possibilità di visionare sul display collocato sul retro del volante la tradizionale vista di navigazione di Android Auto.

Instrument Cluster ad oggi è già utilizzata da Android Automotive e assicura ai suoi utenti un elevato miglioramento dell’esperienza di guida, perché permette loro di indirizzare la vettura senza dover togliere lo sguardo sulla strada. Grazie a questa funzionalità Google è riuscita a colmare un grande gap, malgrado tale supporto per Android Auto pare non essere di interesse per tanti altri produttori. Situazione diversa invece per BMW, che almeno è riuscita a mantenere la parola data offrendo effettivamente la funzione a bordo della sua iX.

