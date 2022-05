Ultimo episodio di Shetland 6 su Giallo giovedì 26 maggio? Almeno è quanto si legge nella programmazione. Stasera il pubblico vedrà il terzo episodio inedito della sesta stagione e poi la serie crime britannica potrebbe prendersi una breve pausa.

Prima di scendere in dettagli, ecco le anticipazioni sull’episodio in onda stasera:

La corsa contro il tempo è aperta per catturare l’aggressore di Sandy prima che possa scappare dalle Shetland, mentre Lynda Morton si trova nei guai, quindi chiama disperatamente Perez per chiedere aiuto, offrendo in cambio un nome chiave per le sue indagini. Il sangue della recente effrazione fa emergere una corrispondenza del DNA che porta a un altro sospettato di omicidio e una confessione scioccante fa ribollire le tensioni, piantando i semi di ulteriore violenza.

Nel cast della sesta stagione ritroviamo Douglas Henshall nei panni di Perez; Alison O’Donnell è la detective Alison “Tosh” McIntosh; e Steven Roberston nel ruolo del detective Sandy Wilson. Inoltre, tornano Erin Armstrong che interpreta Cassie; Mark Bonnar è Duncan; Anne Kidd è Cora; Lewis Howden e il Sergente Billy McCabe; e Fiona Bell torna nei panni dell’assassina Donna Killick. Anneika Rose nei panni del Procuratore Fiscal, Maggie Kean, e Angus Miller che interpreta l’interesse amoroso di Tosh, Donnie.

A quanto pare Shetland 6 su Giallo si prenderà una piccola pausa, un cambio di programma che dovrebbe essere effettivo a giugno. Infatti da quanto apprendiamo, da giovedì prossimo tornerà Van Der Valk in replica. Mancano ancora tre episodi di Shetland 6 che a questo punto dovrebbero essere trasmessi prossimamente in Italia. Il palinsesto potrebbe comunque subire qualche variazione.

L’appuntamento con Shetland 6 su Giallo è per stasera alle 21:15. Le repliche degli episodi andranno in onda ogni domenica alle 15:00 e poi in seconda serata, alle 23:10 circa. Non sarà possibile recuperarle in streaming sul sito Discovery+.

