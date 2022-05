Gli amanti delle serie tv lo ricordano molto bene in Shades of Blue proprio al fianco di Jennifer Lopez ma sicuramente Ray Liotta non era solo il duro Matt Wozniak. L’attore si è spento a 67 anni mercoledì notte nel sonno mentre si trovava nella sua stanza d’albergo nella Repubblica Dominicana dove stava girando il suo nuovo film, Dangerous Waters.

Le riprese erano iniziate una settimana scorsa e al fianco dell’attore c’era anche la sua fidanzata Jacy Nittolo. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle cause della morte di Ray Liotta ma quello che è certo è che in queste ore l’attore è stato travolto dall’affetto di fan e di colleghi che lo ricordano nel ruolo di Henry Hill in Quei Bravi Ragazzi e non solo.

A loro si unisce anche Jennifer Lopez che con Ray Liotta ha condiviso oltre due anni sul set della serie tv Shades of Blues. Proprio poco fa la Lopez ha postato una foto al fianco dell’attore ricordando il suo sguardo rude ma, allo stesso tempo, il suo essere dolce e carino con i suoi figli: “Ray era il mio complice in Shades of Blue… la prima cosa che mi viene in mente è che era così gentile con i miei figli…Abbiamo condiviso alcuni momenti intensi sul set in quei tre anni! Quando ho sentito per la prima volta che aveva accettato il lavoro in Sfumature di blu, ero elettrizzato e la prima volta che siamo entrati sul set per fare la nostra prima scena insieme c’è stata una scintilla elettrica e un rispetto reciproco ed entrambi sapevamo che sarebbe stato bello. . Ci è piaciuto girare le scene insieme e mi sono sentito fortunato ad averlo lì con cui lavorare e da cui imparare…Abbiamo perso un grande oggi … RIP RAY”.

Stessa cosa per un’altra attrice che ha condiviso le scene con Ray Liotta, Lorraine Bracco. Ecco di seguito il suo messaggio: