Un messaggio che fa riferimento ai contatti fidati Facebook è in arrivo sugli account di numerosi iscritti al social network. Cosa significa e che cosa comporta? Intanto va detto che non la nota è una comunicazione ufficiale che riporta un’imminente cambiamento per il servizio. Non si tratta dunque di alcuna fake news, semmai di una comunicazione reale da parte della piattaforma social.

Cosa sono i contatti fidati

Meglio spiegare prima cosa sono i contatti fidati. Si tratta di amici e conoscenti stretti di un qualsiasi iscritto al social network che sono stati scelti per il recupero del proprio profilo nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, non si riesca più ad accedere alla propria piattaforma. Una volta selezionati dalle impostazioni del telefono, in caso di necessità, gli specifici contatti possono inviarci un codice di recupero con URL speciale che consente, appunto, di rientrare in un account. La funzione è rimasta attiva per molto tempo ma ora è destinata ad essere superata, come appena annunciato.

Cosa succederà a breve

Non abbiamo una tempistica ben precisa in proposito ma l’annuncio commentato oggi parla chiaro. I contatti fidati Facebook scompariranno presto e dunque non si potrà fare ricorso ad amici e parenti per recuperare il proprio account. Di certo la decisione importante appena presa ha a che fare con la volontà di tutelare la privacy di tutti gli utenti, in qualsiasi situazione (soprattutto nel caso in cui un conoscente fidato indicato in un primo momento non sia più tale successivamente).

In mancanza dello strumento che scomparirà a breve, Facebook suggerisce di assicurarsi, dal proprio profilo, che le informazioni di contatto come numero di telefono e mail siano aggiornate. Ancora, viene suggerito di procedere alla massima protezione dell’account ricorrendo alla guida ufficiale Facebook. Questa prevede, prima di tutto, il ricorso all’autenticazione a due fattori ma non solo.

Continua a leggere su optimagazine.com