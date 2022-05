Il finale di Giustizia per Tutti si avvicina mentre il giudizio sulla serie di Canale5 con Raoul Bova rimane ancora spesso sospeso. Qualcuno apprezza molto il ruolo dell’attore che si è perfettamente calato nei panni di Roberto mentre altri ancora non riescono proprio a seguire questa storia riempiendo di critiche il programma sui social e rinunciando alla sua fruizione. Spesso è colpa degli annunci pubblicitari davvero troppo presenti, altre volte della recitazione di uno o l’altro personaggio, fatto sta che se Mediaset voleva portare a casa ascolti esorbitanti ma ha sbagliato anche questa volta.

Il finale di Giustizia per Tutti è dietro l’angolo e questa volta gli ultimi episodi della serie non andranno in onda al mercoledì, come è successo per i primi quattro, ma al martedì, il prossimo 31 maggio. Cosa succederà e come si concluderà la serie con Raoul Bova? Le anticipazioni rivelano che Roberto aiuta il suo amico Fabio, sospettato dell’omicidio di una ragazza con cui aveva una relazione; ma il vero colpevole sembra difficile da scovare ma questo non lo porta lontano dai ‘suoi’ casi.

Negli ultimi episodi di Giustizia per Tutti, Roberto si interessa al caso di un docente universitario, professore di Victoria, accusato della morte di una studentessa. Il nostro protagonista cercherà di recuperare definitivamente il rapporto con la figlia mentre assiste ad una svolta nelle indagini sulla morte di Beatrice.

Grazie all’aiuto di Daniela si trova a un passo dalla verità e mentre le ultime ore della moglie si complicano e si affollano, sembra che qualcuno lo stia seguendo sempre più minaccioso proprio per impedire che tutto venga a galla, ma quale segreto si nasconde dietro la morte della moglie e cosa scopriremo nel finale? Lo scopriremo solo martedì prossimo, salvo nuovi cambiamenti nella programmazione.