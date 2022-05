Ambra Angiolini è finita al centro delle polemiche oggi e tutto per via di quello che è successo a Stromboli nelle scorse ore. Chi ha seguito il tg o i giornali sa bene che stiamo parlando dell’enorme incendio scoppiato sull’isola e che sembra, il condizionale è d’obbligo, legato proprio alla produzione Rai a cui proprio la bella attrice sta prendendo parte in questi giorni.

Ma cosa è successo in queste ore? Durante le riprese di una fiction Rai dedicata alla Protezione civile, è scoppiato un incendio e sin da subito si è parlato di una responsabilità da parte della produzione ‘rea’ di aver acceso un piccolo fuoco durante le riprese perdendone poi il controllo. L’attrice è ancora sull’isola ma gli abitanti sono inferociti per via della nottata di disperazione e collaborazione per domare le fiamme. Secondo le ultime notizie non confermate sembra che anche il regista sarà interrogato per accertare le presunte responsabilità da parte della produzione.

Il sindaco, Marco Giorgianni, terrà una riunione per verificare le azioni da intraprendere dopo il disastro ecologico che alle Eolie non ha precedenti. A lui si sono accodati anche Italia Viva e Codacons che hanno posto l’accento su quanto è accaduto. In particolare, il deputato renziano Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, ha scritto su Facebook che è urgente che l’azienda “faccia chiarezza su ciò che è accaduto a Stromboli, un disastro ambientale gravissimo per l’incendio che, secondo notizie diffuse da ieri ma per il momento non confermate, sarebbe divampato dal set di una fiction del servizio pubblico che si sta girando sull’isola, dove si sarebbe simulato un rogo”.

Nel frattempo, è stato reso noto che il regista della fiction ‘Protezione civile’, Marco Pontecorvo, sarà interrogato nelle prossime ore dai Vigili del fuoco per la compilazione della relazione da presentare alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Il personale dei Vigili del fuoco che era a Stromboli ha riferito che nl momento in cui è scoppiato l’incendio “non era sul luogo delle riprese in quanto non era ancora stato dato il nulla osta all’inizio delle attività“.