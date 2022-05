Amadeus all’Arena di Verona a settembre con Arena ’60, ’70, 80 e… ’90. Dopo il successo della prima edizione, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2023 torna nell’anfiteatro scaligero con la seconda edizione del suo show.

Tre le serate dedicate ad Amadeus all’Arena di Verona per Arena ’60, ’70, 80 e… ’90. Le date sono quelle del 12, 13 e 14 settembre 2022 per la nuova edizione dello show dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della musica in quei decenni fondamentali. E c’è una novità: dopo gli anni ’60, ’70 e ’80, quest’anno si aggiungono anche gli anni ’90 e quindi le canzoni pubblicate tra il 1990 e il 1999.

Una grande festa dedicata alla musica con Amadeus che il prossimo febbraio tornerà sul palco del Festival di Sanremo per condurre la prossima edizione della kermesse canora. Intanto, a settembre, tanti amici ed ospiti si uniranno a lui all’Arena di Verona per celebrare la migliore musica rilasciata tra il 1960 e il 1999.

Come la prima edizione, anche la seconda edizione dell’evento verrà trasmessa su Rai1. Ai tempi della presentazione della prima edizione, Amadeus aveva spiegato che le serate in Arena erano l’occasione giusta per far conoscere canzoni evergreen del panorama musicale italiano anche ai giovanissimi che non avevano vissuto quegli anni. Obiettivo che si replica nella seconda edizione.

“Una serata per i giovanissimi che conoscono queste hit intramontabili e i meno giovani che hanno voglia di ricordare. Per me è una grande emozione, un debutto. È la mia prima volta come conduttore all’Arena, pur essendo cresciuto a Verona non è accaduto nella mia carriera, neanche ai tempi del Festivalbar. E tornerò a fare il mio primo lavoro: il disc jockey”, aveva detto sull’edizione 2021.

Come lo scorso anno, tantissimi saranno gli ospiti sul palco con Amadeus per celebrare la musica. Il cast verrà comunicato a breve.