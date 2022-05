Il finale di Ordinary Joe chiude la programmazione della serie NBC, in onda in prima visione assoluta su Sky Serie: questa dramedy in stile Sliding Doors, basata sul classico escamotage narrativo del “what if…“, ha debuttato in Italia lo scorso 13 aprile e si conclude col tredicesimo ed ultimo episodio il 25 maggio, sempre in prima serata a partire dalle 21.15.

Nel finale di Ordinary Joe i diversi mondi paralleli in cui vive il protagonista finiscono per incrociarsi. La serie drammatica, ideata da Matt Reeves sulla base di un soggetto di Caleb Ranson, segue le vicende di Joe Kimbreau (interpretato da James Wolk) in tre diverse linee temporali, ovvero nei suoi potenziali percorsi di vita immaginati in base alle scelte professionali fatte in un determinato momento. Joe è di volta in volta un agente di polizia come è stato suo padre, una stella della musica in ossequio alla sua vera passione, e infine un infermiere sposato con la fidanzata dei tempi del college.

Ecco la trama del finale di Ordinary Joe: il tredicesimo episodio dal titolo Conseguenze va in onda in prima tv sul canale 112 di Sky il 25 maggio ed è disponibile anche on demand su Sky e in streaming su Now.

Joe infermiere porta Christopher in gita. Joe poliziotto incontra i genitori di Amy. Joe musicista, vittima di un incidente, ha una visione delle altre due versioni di se stesso.

Il finale di Ordinary Joe rappresenta anche la conclusione della serie, che è stata cancellata dopo una sola stagione da NBC. Ad affossare subito le speranze di un rinnovo è stata la rilevazione degli ascolti: con una media di 3,3 milioni di spettatori totali e una valutazione sulla fascia demografica principale di 0,5, Ordinary Joe si è classificata ultima in entrambe le classifiche tra i 10 drammi che la NBC ha mandato in onda nell’ultima stagione televisiva. Nemmeno le performance in streaming sulle piattaforme Hulu e Peacock hanno garantito alla serie un secondo capitolo.

