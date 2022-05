Il documentario Johnny Depp contro Amber Heard, ovvero una delle battaglie legali più lunghe e mediatiche della storia, va in onda stasera. I retroscena del loro matrimonio sono nell’occhio del ciclone da diversi mesi ormai e il pubblico americano si sta appassionando alla loro battaglia come se fosse uno spettacolo hollywoodiano.

Il documentario Johnny Depp contro Amber Heard, già disponibile su Discovery+ (ma solo per gli abbonati), arriva anche in chiaro sul NOVE, stasera mercoledì 25 maggio.

Cosa vedremo nello speciale? Intanto si tratta del primo processo tra i due divi, nonché ex marito e moglie, e il documentario racconterà la loro storia tra partendo dalla notizia della rottura e del divorzio. Quando l’attore dei Pirati del Caraibi ha fatto causa al magazine britannico The Sun per diffamazione, poiché lo aveva definito “picchiatore di mogli“, è emerso un gran numero di video personali, registrazioni, testi e foto che hanno permesso di avere una visione più ampia del burrascoso matrimonio della coppia. E il processo sta attualmente dividendo l’opinione pubblica.

Attraverso gli scioccanti filmati, le fotografie, i messaggi di testo, le registrazioni audio realizzate dagli stessi Depp e Heard, nonché Lle interviste esclusive e approfondite con gli avvocati che hanno rappresentato entrambe le parti, David Sherborne e Sasha Wass QC, il documentario si propone di esaminare con attenzione. Stasera vedremo un sunto del primo processo, che si è concluso con una condanna per Johnny Depp.

Difficile prevedere come finirà la causa legale, ma una cosa è certa: l’opinione pubblica si aspetta che entrambe le parti paghino per i rispettivi crimini. In ballo non c’è solo la questione economica, ma anche la propria reputazione. Johnny Depp ha già perso un paio di ruoli significati al cinema, come quello dell’oscuro mago Grindelwald nell’ultimo capitolo della trilogia di Animali Fantastici.

Continua a leggere su optimagazine.com.