Dopo un’estenuante battaglia legale è in dirittura d’arrivo un brano di Johnny Depp su Amber Heard. La star di Hollywood ha scelto di mettere nero su bianco la sua esperienza in tribunale contro la ex moglie, e la canzone farà parte dell’album 18 di Jeff Beck in uscita venerdì 15 luglio.

Il brano di Johnny Depp su Amber Heard

La notizia arriva da fonti internazionali, tra cui il Guardian e il Time, e si suppone che il brano si intitoli Sad Motherf**kin’ Parade. La traccia uscirà insieme al disco di Jeff Beck al quale ha partecipato anche Johnny Depp.

Johnny Depp e Jeff Beck hanno iniziato a collaborare in alcune date del Regno Unito. In seguito Beck ha chiesto all’attore di unirsi a lui per il tour europeo, ma la vera folgorazione è arrivata quando l’attore di Edward Mani Di Forbice gli ha fatto sentire l’inedito This Is A Song For Miss Hedy Lamarr. A tal proposito Jeff Beck ha detto: “Sono rimasto sbalordito .Quella canzone è uno dei motivi per cui gli ho chiesto di fare un album con me”.

Secondo le prime indiscrezioni su Sad Motherf**kin’ Parade, in un verso Johnny Depp canta: “Penso che tu abbia detto abbastanza per una fo**uta notte”. Ancora: “Sei seduta lì come un cane con che freme da sette anni. Nemmeno se avessi un centesimo per aiutarti, te lo darei”.

Le novità dopo il processo

Johnny Depp è uscito vincitore dal processo di diffamazione contro Amber Heard, ottenendo un risarcimento quantificato in 10,35 milioni di dollari.

Tuttavia, secondo le ultime notizie, i legali di Amber Heard avrebbero chiesto di annullare il processo dopo aver fatto presente che l’attrice non avrebbe le risorse per il risarcimento stabilito dal tribunale di Fairfax. L’annullamento del processo è stato richiesto a seguito di un’incongruenza tra i giurati, uno dei quali non sarebbe stato lo stesso convocato per la giuria.

