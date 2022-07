Vengono annunciate le date di Johnny Depp con Jeff Beck in Italia che mandano in visibilio il pubblico nostrano. L’attore è infatti nella penisola e accompagna Jeff Beck nel corso della tranche italiana della sua tournée internazionale in alcuni appuntamenti. Il primo si è svolto nella serata di ieri, domenica 17 luglio, ad Umbria Jazz.

Altri 3 sono quelli in programma nel mese di luglio. Stasera, lunedì 18, l’appuntamento è all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera. Il 20 luglio l’appuntamento per Johnny Depp con Jeff Beck in Italia sarà a Pordenone in occasione di Pordenone Blues & co. festival. L’ultima data è attesa invece per il 21 luglio all’Arena della Regina di Cattolica.

Il leggendario chitarrista ha incluso nella sua band anche una guest star molto speciale: si è unito a lui Johnny Depp. L’attore statunitense sarà sul palco insieme a Jeff Beck anche nei concerti italiani in tutti e quattro gli appuntamenti di luglio. Il primo esperimento perugino ha visto fan in delirio tra le strade del centro e il tutto esaurito per l’evento che ha come co-protagonista il divo reduce dal processo mediatico con Amber Heard, seguito in tutto il mondo.

Per lui all’Arena Santa Giuliana di Perugia, migliaia di fan adoranti e regali che volano dal pubblico dritti sul palco, t-shirt a tema e striscioni d’amore.

Le date di Johnny Depp con Jeff Beck in Italia

JEFF BECK plus very special guest:



17 Luglio – Perugia – Umbria Jazz

18 Luglio – Gardone Riviera – Anfiteatro del Vittoriale

20 Luglio – Pordenone Blues & co. Festival

21 Luglio – Cattolica – Arena della Regina

I biglietti per le date italiane di Jeff Beck sono disponibili in prevendita su TicketOne, sia online che via call center e in tutti i punti vendita autorizzati.