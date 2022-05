Chloe è la nuova serie thriller in arrivo nel catalogo di Prime Video il prossimo giugno, una storia che mescola un misterioso omicidio, delle indagini fai da te e l’ossessione moderna per le vite degli altri indotta dall’uso insano dei social network.

Chloe è creata dall’autrice e regista di Sex Education Alice Seabright, qui in qualità di sceneggiatrice e produttrice esecutiva oltre che alla regia dei sei episodi. La miniserie segue le vicende di Becky Green (la star di The Crown Erin Doherty, interprete della giovane Principessa Anna), che da tempo osserva Chloe Fairbourne (Poppy Gilbert) ammirando gli scatti perfetti che immortalano la sua vita invidiabile sui social media. L’affascinante esistenza di Chloe, che ha un marito amorevole e amici di successo, è in netto contrasto con la vita di Becky, che nel suo piccolo appartamento sul mare alla periferia di Bristol si prende cura della madre affetta da demenza. Dopo la morte improvvisa di Chloe, Becky assume una nuova identità e si intrufola nelle vite degli amici più cari della vittima, iniziando ad investigare per scoprire cosa le sia successo.

Nelle foto promozionali di Chloe, Becky nei panni del suo alter ego, Sasha, si fa strada nelle amicizie della vittima per incontrare Livia (Pippa Bennett-Warner) e gli altri membri della sua cerchia, nella speranza di scoprire la verità. Oltre a Doherty, Gilbert e Bennett-Warner, la serie vede nel cast anche Billy Howle (The Serpent), Jack Farthing (Poldark) e Brandon Micheal Hall (Search Party).

@York Tillyer/Amazon Prime Video

Chloe debutterà su Prime Video il 24 giugno, come annunciato dal trailer: la serie è una coproduzione tra BBC One, Mam Tor Productions e Amazon Studios.

