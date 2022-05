Scoppia la polemica sui social dopo quello che è successo qualche ora fa su Canale5: Guendalina Tavassi lascia l’Isola dei Famosi 2022 non per volere dei compagni o per via del gioco ma perché una missione più grande e impegnativa la attende a casa. La bella ex gieffina ha abbandonato il gioco ieri sera non prima di aver salutato tutti e ringraziato per l’opportunità ottenuta, ma cosa è successo?

In diretta con Ilary Blasi, Guendalina Tavassi annuncia il suo addio tra la commozione generale ricordando il fatto di aver parlato già con Ilary Blasi prima di approdare in Honduras e di averle spiegato alcune cose ‘urgenti’ che la attendono fuori. Guendalina Tavassi ha deciso di tornare a casa dai suoi figli e neanche l’intervento del padre Luciano le ha fatto cambiare idea in diretta e così tra le lacrime ha giurato di dover risolvere dei problemi e di non poter lasciare da soli i suoi figli Chloe e Salvatore e nemmeno Gaia che presto compirà 18 anni.

Guendalina sembra convinta a voler interrompere il suo percorso sull'#Isola. pic.twitter.com/eqnJGZMWW3 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 23, 2022

Guendalina Tavassi ha spiegato: “Ho i miei bambini che non posso lasciare in questo momento. Per me è una pugnalata al cuore, ci ho pensato tanto. Sono felice per il programma che continua, non posso rimanere, da mamma devo tornare dai miei figli”. Proprio l’intervento del padre riguardo ad un presunto rischio lascia pensare che Guendalina stia lasciando il programma proprio perché l’ex marito Umberto D’Aponte è uscito dal carcere dopo solo tre mesi.

Neanche la forza di papà Luciano ha fatto desistere Guendalina dalla volontà di abbandonare l'#Isola. pic.twitter.com/aqbgfWNFHN — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 23, 2022

La notizia è arrivata proprio nelle scorse ore e potrebbe essere giunta fino in Honduras mettendo così in agitazione Guendalina Tavassi che ha denunciato il marito per maltrattamenti, una serie di aggressioni andate in scena anche davanti ai loro figli. La notizia del suo ritorno a casa è stata svelata dalla sorella di Umberto, Mery D’Aponte, e se la decisione di Guendalina Tavassi fosse legata a questo, sarebbe ancora più triste.