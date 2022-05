Google Maps, il servizio Internet geografico sviluppato dal colosso di Mountain View che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche della maggior parte della Terra, adesso offre la visualizzazione dei prezzi del carburante anche in Italia. Diverse sono le novità che l’app sta apportando e che la rendono sempre più integrale. Su tutte, adesso vi è la possibilità per gli utenti di consultare i prezzi del carburante alle stazioni di servizio o semplicemente dai benzinai in città. L’introduzione di questa utilissima funzione ha fatto sì che la navigazione risultasse ancora più dettagliata e utile per i viaggiatori.

In giornata, Google Maps ha reso pubblico l’annuncio relativo alla visualizzazione dei prezzi del carburante anche in Italia. Un’informazione molto interessante e di grande aiuto per gli utenti che utilizzano quest’app per la navigazione. Cosa bisogna fare per consultare i vari prezzi? Non occorre fare altro che effettuare un tap sulla stazione di servizio d’interesse che compare sulla mappa; fatto ciò si aprirà una scheda informativa che mostrerà in automatico i prezzi dei carburanti disponibili presso quell’area di servizio, distinguendo anche il tipo di carburante: benzina, diesel, metano e GPL e, persino, gli ottani della benzina verde come SP95, SP98, SP100.

Come altra proposta, gli utenti potranno completare una ricerca in modo diretto andando su Google Maps oppure utilizzare il filtro che si trova a disposizione della lista dei filtri, così da avere a vista d’occhio il prezzo della benzina in tutte le stazioni di servizio che si trovano nelle nostre vicinanze. Questo tipo di funzione di Google Maps è già a disposizione degli utenti a livello mondiale, sia per quanto riguarda Android che iOS, ma per il momento ancora non è disponibile a bordo della versione web. Detto ciò, non resta che darvi il consiglio di controllare se la versione disponibile dell’app è quella più recente: se non l’avete ancora installata, basterà andare sul Play Store.

Continua a leggere su optimagazine.com