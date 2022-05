Bisogna analizzare bene il calendario delle prossime settimane, per tutti coloro che intendono capire quando ci sarà il pagamento della pensione di giugno 2022. Affinché tutte le persone interessate si facciano trovare pronte al momento giusto, infatti, occorre appuntare alcune date importanti, esattamente come avvenuto mesi fa con il nostro ultimo articolo a tema. A seconda della modalità di accredito che avete scelto, infatti, ci sono tempi di attesa differenti, chiarendo al contempo alcuni concetti sulla questione del 2 giugno festivo in Italia.

Capiamo quando ci sarà il pagamento della pensione di giugno 2022 con il calendario completo

Effettivamente, questo sabato possiamo prendere in esame subito le date ufficiali per comprendere quando ci sarà il pagamento della pensione di giugno 2022. Una sorta di calendario completo, che parte dalle considerazioni su coloro che hanno scelto l’opzione banca. In questo caso, infatti, l’accredito avverrà entro il secondo feriale del mese. Alla luce della festività del 2 giugno, tutti i discorsi saranno spostati al giorno 3. Una giornata in rosso che condizionerà per forza di cose anche coloro che dovranno recarsi presso gli uffici postali per riscuotere.

Dunque, con il ritiro in posta quando avverrà il pagamento della pensione di giugno 2022? In questo caso, il calendario completo ci propone una suddivisione chiara per tutti. Si comincia mercoledì 1 giugno coi cognomi dalla A alla B. Dopo il break di giovedì, si riprende venerdì 3 giugno per i cognomi dalla C alla D. A seguire, sabato 4 giugno e solo al mattino, avremo i cognomi dalla E alla K.

La settimana successiva comincerà lunedì 6 giugno per i cognomi dalla L alla O, mentre martedì 7 giugno toccherà ai cognomi dalla P alla R. Infine, mercoledì 8 giugno sarà la volta dei cognomi dalla S alla Z. Tutto pronto, dunque, per il pagamento della pensione di giugno 2022.

