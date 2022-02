Si torna a parlare di un argomento ritenuto molto delicato da tanti italiani, visto che stamane ci si chiede quando vengono pagate le pensioni di marzo 2022. Dettagli non trascurabili, considerando il momento storico ed il fatto che il pagamento consente a tante famiglie e a moltissimi anziani di respirare. Dopo il resoconto condiviso coi nostri lettori il mese scorso, proviamo a capire cosa ci si debba aspettare stavolta. Il tutto, partendo dal presupposto che non ci saranno particolari sconvolgimenti rispetto a quanto riportato a suo tempo.

Capiamo insieme quando vengono pagate le pensioni di marzo 2022

Proviamo a fare il punto della situazione, perché non è facile leggere bene il momento sulle date del pagamento. Alcuni siti, in queste ore, hanno reso pubblico un calendario ufficioso, premettendo che per chi è solito ricevere il saldo su conto corrente bancario, non ci saranno particolari sorprese. Quando vengono pagate le pensioni di marzo 2022 in questo particolare contesto? Secondo le informazioni raccolte, l’accredito dovrebbe avvenire già il primo giorno bancabile del nuovo mese, vale a dire il 1 marzo.

Al contrario, quando vengono pagate le pensioni di marzo 2022 per coloro che invece dovranno recarsi presso l’ufficio postale di competenza? In questo caso, bisogna rispettare il solito calendario che prevede la suddivisione dei pensionati per fasce, a seconda dell’iniziale del cognome. Andiamo con ordine, visto che dalla A alla B il ritiro ci sarà mercoledì 23 febbraio. Successivamente, toccherà ai pensionati dalla C alla D, con appuntamento che ad oggi risulta fissato per giovedì 24 febbraio.

Andando avanti, passiamo ai cognomi compresi tra E e K, visto che qui se ne parlerà venerdì 25 febbraio. Nel weekend sarà il turno delle lettere comprese tra L ed O, con ritiro programmato sabato 26 febbraio solo di mattina. Gli ultimi due gruppi si riferiscono alla fascia compresa tra P ed R, per la quale si potrà procedere lunedì 28 febbraio. A chiudere, dalla S alla Z, con data del pagamento fissata martedì 1 marzo.