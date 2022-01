In tanti si stanno chiedendo quando viene pagata la pensione di febbraio 2022, considerando il fatto che nel biennio della pandemia abbiamo assistito ad un appuntamento spesso e volentieri anticipato per venire incontro alle esigenze di tanti italiani in difficoltà. Alla luce della proroga dello stato di emergenza almeno fino al 31 marzo, è altamente probabile che si assista ad uno scenario simile rispetto a quello che abbiamo toccato con mano a gennaio. A tal proposito, vi rimando al nostro ultimo articolo a tema.

Capiamo insieme quando viene pagata la pensione di febbraio 2022

Se vi state chiedendo quando viene pagata la pensione di febbraio 2022, premetto che ad oggi non abbiamo ancora notizie ufficiali. Giusto essere chiari in questo senso, considerando anche la delicatezza dell’argomento per tante famiglie nel nostro Paese. Per le ragioni riportate in precedenza, tuttavia, è possibile fare previsioni che sento di giudicare abbastanza attendibili allo stato attuale delle cose in Italia. Proviamo a fare il punto della situazione, con il potenziale scenario qui da noi.

Volendo azzardare un calendario potenziale per comprendere quando viene pagata la pensione di febbraio 2022, è altamente probabile che si possa andare incontro a pagamenti anticipati presso Poste. In questo caso, l’erogazione della quota mensile potrebbe scattare ufficialmente dall’ultima settimana di gennaio. Con una situazione del genere, il primo appuntamento sarebbe eventualmente fissato il giorno 25, o al massimo il 26 gennaio, per concludersi poi il primo Febbraio 2022. Come sempre, con le suddivisioni dettate dalla lettera iniziale del cognome.

Ancora, quando viene pagata la pensione di febbraio 2022 in banca? In questo caso non dovrebbero esserci appuntamenti ravvicinati. Possibile, dunque, che si possa decidere di arrivare ad esempio al 4 febbraio. Questo un primo quadro, ma torneremo sul tema appena ci saranno informazioni più concrete. Quali sensazioni avete maturato negli ultimi giorni sulla questione?