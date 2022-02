Si potrà andare in pensione a 64 anni nell’immediato futuro e non più a 67? Le ultime notizie sulla proposta del Governo ai sindacati lasciano ben sperare nella possibilità che ci sia una svolta importante per gli italiani prossimi a cessare la loro attività lavorativa, a patto (tuttavia) di scendere ad un compromesso, questo è chiaro.

Le ultime notizie provenienti dal Governo prevedono la seguente proposta: sarà possibile andare in pensiona a 64 anni ma a patto che si abbiano almeno 20 anni di contributi e si accetti una penalizzazione del 3% al massimo per ogni anno di anticipo rispetto allo standard. L’uscita prima del tempo sarà anche possibile a patto che la pensione spettante poi non risulti troppo bassa e comunque superiore all’assegno sociale di un certo numero di volte. Un esempio pratico è d’obbligo: nel caso di cittadini lavoratori dal 1996, con un multiplo di 2,8 volte, si potrà andare in pensione solo nel caso si raggiunga l’importo mensile di almeno 1311 euro.

Quella fin qui indicata è la proposta del Governo appunto che potrebbe anche essere vista di buon occhio dall’Europa perché non stabilisce un’uscita anticipata generica per tutti, proprio a 64 anni. In piena valutazione ci sarebbe anche la possibilità di una sorta di pensione di garanzia per tutti coloro che, pur avendo compiuto 67 anni, non hanno raggiunto un importo pari a 1,5 volte il minimo. La soluzione sarebbe rappresentata (in questi ultimi casi) da un assegno sociale integrato dai contributi maturati. Per finire, un argomento sul quale il Governo non è disposto a trattare in alcun modo è quello relativo all’anticipo della pensione con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età. In ogni caso, ogni elemento fin qui trattato sarà ancora oggetto di un’accesa discussione, prima della decisione definitiva che potrebbe ancora tardare e non poco visto la spinosa questione pensionistica.

