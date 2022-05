Mai come in queste ore si è parlato tanto di Luca Argentero e per tre argomenti ben diversi tra di loro. L’attore gongola sui social per la nomination ai Nastri d’Argento per Doc Nelle tue Mani ringraziando i fan per il successo ottenuto, ma sembra che dall’altro lato sia pronto a pensare ad un altro aspetto della sua vita mettendo da parte il lavoro di attore.

Luca Argentero ha concesso un’intervista a Pierluigi Diaco perla trasmissione targata Rai “Ti sento” e proprio durante la loro chiacchierata, l’attore ha rivelato che gli piacerebbe dedicarsi ad altri aspetti della sua vita:

“A me piacerebbe… mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più… Ho la sensazione dopo una ventina d’anni di aver fatto tutto quello che potevo fare e infatti sono estremamente proiettato verso una terza parte della mia vita”.

Luca Argentero non ha chiarito le sue parole sui social e non ha smentito la sua voglia di lasciare il mondo della recitazione ma, intanto, ecco spuntare un altro motivo per continuare a parlare di lui. A parlare dell’attore ci ha pensato l’ex amico e collega del Grande Fratello, Fedro Francioni che, a diciannove anni da quell’esperienza televisiva, ha rivelato qualche dettaglio in più sul suo rapporto con Luca Argentero al Corriere della sera:

“Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione”.

Luca Argentero risponderà all’ex amico dicendo la sua sul loro rapporto? Conoscendo il suo modo di fare siamo sicuri che non risponderà ad alcuno sfogo e non si infilerà dentro nessuna polemica, possiamo sperare solo che il suo addio alle scene sia davvero riservato ad una terza e lontanissima parte della sua vita.