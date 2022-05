Samsung ha deciso di non includere il caricabatteria da parte nei packaging di vendita dei suoi dispositivi top di gamma, generando un po’ di caos. Le associazioni per la protezione dei diritti dei consumatori in Brasile sono intervenuti sulla questione, intraprendendo delle azioni legali nei confronti del colosso di Seul, che, però, non è l’unico a non includere i caricabatteria da parete nelle confezioni di vendita dei suoi flagship (Apple ha fatto lo stesso a partire dalla serie degli iPhone 12).

Entrambi gli OEM hanno fatto sapere di aver preso questa decisione per ridurre l’impatto ambientale che lo smaltimento di questi ulteriori apparecchio avrebbero potuto produrre: tuttavia, sono tanti gli utenti scontenti, soprattutto del fatto che, nonostante l’assenza, il prezzo medio dei dispositivi di punta non è poi cambiato più di tanto. Il Ministero della Giustizia in Brasile ha fatto sapere che oltre 900 dipartimenti a difesa dei diritti dei consumatori potrebbero avviare azioni legali contro Samsung ed Apple per tale mancanza, a loro giudizio ingiustificata. Del resto, i due big dell’elettronica di consumo hanno già pagato diverse multe milionarie nel territorio brasiliano per questo motivo, quindi non ci stupiremmo se chi di dovesse dovesse proseguire su questa linea.

Precisiamo che Samsung, localmente, include ancora i caricabatteria da parete nelle confezioni di vendita di alcuni dispositivi meno costosi, come nel caso del Samsung Galaxy A53, pur non comprendendolo in altri mercati (probabilmente proprio per scongiurare il pericolo di ritorsioni rispetto ai clienti ed alle associazioni per i diritti dei consumatori). Per quanto riguarda i top di gamma, Samsung ha smesso di inserire i caricabatteria a partire dai Samsung Galaxy S21. Voi da che parte state? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

