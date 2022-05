Da quando è stata lanciata la serie dei Samsung Galaxy S22, le persone hanno riscontrato problemi con Android Auto. Come riportato da ‘SamMobile‘, alcuni utenti si sono lamentati del fatto che il telefono venisse solo caricato anziché proiettare l’interfaccia utente di Android Auto sul sistema di infotainment della propria auto. Ora, il problema sembra essere stato risolto. Google ha rilasciato una nuova versione di Android (release 7.7), che pare aver messo la parola fine ai disturbi relativi ai cavi per quanto riguarda i Samsung Galaxy S22.

Questo nuovo upgrade è attualmente in fase beta, ma la notizia in sé resta di ottima fattura. Tuttavia, l’aggiornamento sembra aver introdotto un nuovo problema. Alcuni utenti vedono una schermata nera sul sistema di infotainment della propria aiuto anche dopo una connessione riuscita. Ad ogni modo, questo disguido non pare essere solo correlato alla serie dei Samsung Galaxy S22, poiché anche i proprietari di smartphone Pixel hanno iniziato a segnalare il problema, quindi pare che il colosso di Mountain View sia il soggetto chiamato a risolverlo. Alcuni utenti, invece, hanno affermato che il loro dispositivo Samsung si è perfino riavviato dopo aver mostrato una schermata nera.

Sebbene Google abbia contrassegnato questo disturbo come risolto nel bug-tracker, le persone ci hanno ancora a che fare (Google ha ancora del lavoro da fare con Android Auto). State affrontando anche voi problemi simili con un qualche modello della serie dei Samsung Galaxy S22 nell’utilizzo di Android Auto? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto. Speriamo, nel frattempo, di poter affermare con sicurezza che ogni tipo di anomalia sopra descritta sia stata messa a tacere dal lavoro congiunto di Google e Samsung (se, ovviamente, dovesse servire la collaborazione di entrambe le parti).

