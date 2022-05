Ormai il profilo tecnico del prossimo Samsung Galaxy Z Flip 4 è stato più che tracciato: il processore, difatti, nelle ultime ore è stato preso in analisi per via delle informazioni scaturite dal passaggio del device nel benchmark Geekbench. Possibile che il pieghevole venga equipaggiato, da parte del colosso di Seul, con il processore Snapdragon 8 Gen. 1+ di Qualcomm, che presenterà queste caratteristiche: processo produttivo TSMC a 4nm ed architettura octa-core (1 core X2 da 3,19GHz, 3 core A710 a 2,75GHz e 4 core A510 a 1,8GHz).

Breaking!

Galaxy Z Flip4 Geekbench 1277/3642

Snapdragon 8 Gen1+ TSMC 4nm

3.19GHz X2+2.75GHz A710+1.8GHz A510 pic.twitter.com/2I7yEGY0mY — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2022

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 pare aver raccolto un punteggio di 1277 in single-core e di 3642 in multi-core, anche se il vero passo in avanti scaturito dall’adozione del processore Snapdragon 8 Gen. 1+ consisterà in un ritorno energetico ben sopra la media: rispetto al SoC Snapdragon 8 Gen. 1 realizzato con il processo produttivo a 4nm di Samsung non ci saranno paragoni. Il nuovo chipset sarà anche contraddistinto da una frequenza di funzionamento più sprintosa nel core Prime rispetto alla versione non Plus (fino a 3,19GHz rispetto ai 3GHz precedenti), così come nei 3 core Performance (fino a 2,75GHz contro i 2,5GHz precedenti).

L’abbattimento dei consumi energetici, iunsieme ad una batteria certamente più capiente, potrebbero permettere al Samsung Galaxy Z Flip 4 di offrire miglioramenti di un certo livello per quanto riguarda l’autonomia (o comunque di non perdere efficienza, data la presenza di uno schermo secondario più grande). Il processore Snapdragon 8 Gen. 1 dovrebbe spingere i Samsung Galaxy Z Fold 4, presentato, insieme al Samsung Galaxy Z Flip 4, nel mese di agosto. Una coppia che promette scintille, sperando che i prezzi che il colosso di Seul deciderà di applicargli non sarà troppo esorbitante.

