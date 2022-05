Ripartono i Casting di Amici di Maria De Filippi. Terminata l’edizione 21 con la vittoria di Luigi Strangis, si pensa ufficialmente alla composizione della classe per l’edizione numero 22, annualità 2022/2023. I prossimi concorrenti di Amici accederanno al talent show nell’autunno 2022 e disputeranno la finale nella primavera del 2023.

La nuova edizione, porta Amici di Maria De Filippi a spegnere le sue prime 22 candeline. Sono 22 anni che il programma va in onda ogni anno, con al guida di Maria, pronta a guidare cantanti e ballerini nel mondo della danza e della musica.

Sono queste le uniche due categorie rimaste in gioco dopo alcune sperimentazioni per attori e ginnasti: Amici ha infatti incluso per alcune edizioni la ginnastica artistica e ha aperto le porte anche alla recitazione, salvo poi proseguire dando spazio al canto e al ballo.

Come iscriversi ai Casting di Amici

Per iscriversi ai Casting di Amici di Maria De Filippi è necessario compilare il form apposito disponibile sul sito di WittyTV. Occorrerà tenere a portata di mano il proprio codice fiscale, due foto e un video, materiale da inserire e caricare mentre si compila il modulo con i propri dati personali.

Le due foto dovranno essere frontali: una in primo piano e una a figura intera. Il video dovrà essere recente e rappresentativo della propria espressione artistica. Il candidato deve essere ben visibile e immediatamente riconoscibile. Attenzione: il video costituisce un criterio di preselezione ed è importante che quindi risponda ai requisiti richiesti.

Nel form per iscriversi ai Casting di Amici vanno inseriti i propri dati: nome, cognome, sesso, data di nascita, città e provincia di nascita. Bisogna indicare se ci si presenta come singoli oppure in gruppo. Bisognerà poi indicare i propri recapiti (telefono, mail ed eventuale secondo recapito telefonico). Occorrerà inserire i collegamenti ai social e indicare la propria professione per poi raccontarsi e raccontare la propria esperienza personale ed artistica attraverso un breve testo di massimo 1000 caratteri.

Compilati tutti i campi e caricato il materiale richiesto, occorrerà cliccare su “prosegui”. In bocca al lupo a tutti gli aspiranti concorrenti di Amici 2022/2023!

