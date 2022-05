Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2022 per la versione Snapdragon 865 del Samsung Galaxy S20 FE (LTE). Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade per la versione Exynos 990 del prodotto non è ancora stato rilasciato, ma il modello 5G lo ha ricevuto in alcuni mercati.

L’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G) viene fornito con la versione firmware G780GXXS3CVD7, include la patch di scurezza di maggio 2022, che risolve diverse vulnerabilità relative alla privacy e alla sicurezza. L’aggiornamento è in arrivo in Bolivia, Cile, Brasile, Panama, Paraguay, Vietnam, Trinidad e Tobago (tutti Paesi che non ci riguardano direttamente, da cui potrebbe essere arrivato il modello in vostro possesso). Se siete utenti del Samsung Galaxy S20 FE e dispone di un prodotto importato dai Paesi sopra citati, potete verificare la disponibilità dell’ultimo aggiornamento software attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa’.

Vi ricordiamo che il Samsung Galaxy S20 FE risale alla fine del 2020 e che è stato lanciato con Android 10 fuori dalla scatola. Il prodotto è poi passato per la One UI 3 basata su Android 11 all’inizio del 2021, ricevendo l’aggiornamento alla One UI 4 con Android 12 alla fine dell’anno scorso. Qualche settimana fa, il telefono ha ricevuto anche l’aggiornamento alla One UI 4.1 diverse funzionalità aggiuntive. Il Samsung Galaxy S20 FE (LTE) con processore Snapdragon 865 di Qualcomm è certamente un compagno ancora ideale per affrontare le proprie giornate (anche se molto dipende dall’uso fin qui fatto e dalle pretese che avete sviluppato nel tempo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

