La regina Elisabetta II in metropolitana… ma solo per una buona causa! L’occasione è quella dell’inaugurazione della linea della metropolitana di Londra a lei interamente ispirata e dedicata: apre la Elizabeth Line. A inaugurarla non poteva che essere lei, Queen Elizabeth.

Torna in pubblico dopo mesi di assenza e appare particolarmente fragile, accompagnata in ogni passo dal fedele bastone, sul quale si appoggia per camminare. Evidenzia problemi di mobilità ma cammina con l’accompagnamento di un supporto e non manca all’inaugurazione della nuova linea della metropolitana di Londra che porta il suo nome.

Il primo ministro Boris Johnson si è commosso nel vederla in piedi nel partecipare all’evento. Una visita del tutto inaspettata quando piacevolmente sorprendente, quella della regina Elisabetta II alla cerimonia inaugurale di Londra. Non era attesa all’evento: il portavoce di Buckingham Palace aveva comunicato la presenza di Edward in sua rappresentanza.

La monarca invece si è presentata a sorpresa e ha ricevuto in regalo una oyster card, la carta ricaricabile che serve per viaggiare sui mezzi di trasporto a Londra, e non ha esitato a passarla sui lettori per effettuare l’ingresso in metropolitana.

La Elizabeth Line aprirà ufficialmente il 24 maggio e sarà particolarmente utile per gli spostamenti tra le periferie londinesi. Collegherà infatti la periferia orientale con quella occidentale di Londra e semplificherà gli spostamenti di molti londinesi che dalle aree periferiche necessitano di raggiungere il centro della capitale.

L’inaugurazione della regina Elisabetta in metropolitana è la sua prima uscita ufficiale dopo mesi di permanenza a Windsor, dove si è rifugiata dalla fine del mese di marzo. Si è presentata di giallo vestita, con un elegante cappello giallo coordinato ad un soprabito dello stesso colore.

Dopo i problemi di salute, che hanno fatto temere addirittura la sua scomparsa a fine febbraio, la Regina è pronta a festeggiare il Giubileo per i suoi 70 anni di regno.

