A meno di un mese dal debutto The Crown 5 si mostra al pubblico con le prime immagini della stagione, che debutterà il 9 novembre su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Le novità di The Crown 5 sono in gran parte già note e passano soprattutto dal cast e dall’ambientazione: siamo negli anni Novanta, che saranno funestati da numerosi divorzi nella famiglia Reale e soprattutto dal drammatico destino a cui è andata incontro l’ormai ex Principessa Diana Spencer. Ecco tutti i dettagli diffusi da Netflix a poche settimane dal debutto.

Il cast completo di The Crown 5

A guidare il cast di The Crown 5, come noto, è Imelda Staunton nel ruolo della Regina Elisabetta II, alle prese all’inizio del nuovo decennio con la più grande sfida mai affrontata dalla Famiglia Reale mentre nella società si insinuano apertamente dei dubbi sul suo ruolo nella Gran Bretagna degli anni Novanta. Un decennio turbolento ben documentato e interpretato da giornalisti, biografi e storici del tempo. Elizabeth Debicki, nel ruolo della Principessa Diana negli ultimi anni di vita, ha dichiarato: “Questa è la cosa incredibile di interpretare queste persone in questo momento, perché nel viaggio di The Crown, tra tutte le stagioni, la quinta è il contenuto visivamente più fedele che abbiamo della Famiglia Reale. Negli anni ’90 si è cominciato a filmare tutto, anche con la nascita dei canali di notizie attivi 24 ore su 24, quindi c’è proprio questa incredibile quantità di contenuti a cui abbiamo accesso“. Dominic West interpreta il Principe Carlo, nonostante la non spiccata somiglianza con l’attuale Re d’Inghilterra: “Penso che la gente capisca, essendo il cast cambiato ogni due stagioni, che questa non è un’imitazione. Questa è l’evocazione di un personaggio“. Di sicuro il ruolo più delicato, alla luce anche del recente lutto per la Regina Elisabetta, è quello di Imelda Staunton: “Il bello, e spero di non dimostrare che si sbagliavano, è che le persone hanno detto: ‘Non vedo l’ora di vederla interpretare la regina’. Quindi, speriamo solo che funzioni per loro, perché ormai l’ho fatto. Non posso farci niente adesso!”. Gli altri interpreti di The Crown 5 in quest’ultimo cambio di cast, che resterà tale anche per la sesta ed ultima stagione, sono Jonathan Pryce (Principe Filippo), Lesley Manville (Principessa Margaret), Claudia Harrison (Principessa Anne) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles). Inoltre Jonny Lee Miller interpreta John Major, Salim Daw interpreta Mohamed Al Fayed e Khalid Abdalla interpreta Dodi Fayed. Creata e scritta da Peter Morgan, la nuova stagione è prodotta dallo stesso showrunner insieme a Suzanne Mackie, Andy Harries, Stephen Daldry, Matthew Byam Shaw, Robert Fox e Jessica Hobbs.

Le prime foto promozionali di The Crown 5

Netflix ha diffuso le prime immagini di scena in cui appaiono i volti della nuova stagione nei panni dei rispettivi personaggi: ecco la carrellata di scatti ufficiali che anticipa l’uscita dei nuovi episodi in cui si scorgono Carlo e Diana coi loro figli, la Regina col Principe Consorte Filippo, la Principessa Anne ma anche Camilla Parker Bowles.

@Netflix

La trama di The Crown 5

Ecco la sinossi di The Crown 5 diffusa da Netflix, in attesa del trailer ufficiale.

Prossima al 40° anniversario della sua ascesa al trono, la Regina Elisabetta II (Imelda Staunton) riflette su un regno che ha incluso nove primi ministri, l’avvento della televisione per le masse e il tramonto dell’Impero britannico. Ma nuove sfide si delineano all’orizzonte. Il crollo dell’Unione Sovietica e il trasferimento della sovranità di Hong Kong segnalano un cambiamento radicale nell’ordine internazionale e presentano sfide e opportunità alla Monarchia… ma nuovi problemi emergono non lontano da casa. Il Principe Carlo (Dominic West) spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana (Elizabeth Debicki), gettando le basi per una crisi costituzionale della Monarchia. La vita sempre più separata tra marito e moglie alimenta numerosi pettegolezzi. Quando lo scrutinio dei media si intensifica, Diana decide di prendere il controllo della situazione e infrange le regole familiari pubblicando un libro che minaccia il sostegno di Carlo da parte dell’opinione pubblica ed espone le divergenze all’interno del Casato di Windsor. Le tensioni salgono quando entra in scena Mohamed Al Fayed (Salim Daw) che, spinto dal desiderio di essere accettato dalla nobiltà, sfrutta il patrimonio e il potere che si è guadagnato da solo per ottenere un posto alla tavola reale per lui e per il figlio Dodi (Khalid Abdalla).

