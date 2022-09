2000 invitati, tra Reali e capi di Stato e di Governo. Tra i personaggi attesi a Londra anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il funerale della Regina Elisabetta in TV sarà fruibile anche dall’Italia, mentre a Londra e in altre città del Paese sono stati allestiti maxischermi. Sono ad Hyde Park e in altri luoghi strategici dove i sudditi potranno seguire in diretta l’ultimo saluto alla monarca.

Il funerale della Regina Elisabetta sarà trasmesso anche in sale cinematografiche nel Regno Unito.

Tutto è quasi pronto per l’addio a Sua Maestà. La camera ardente è già stata chiusa al pubblico in vista del funerale della Regina Elisabetta che si terrà oggi, lunedì 19 settembre, alle ore 11.00 (ora locale), le ore 12.00 in Italia.

Il feretro della Regina arriverà in processione all’Abbazia di Westminster. A guidare il corteo sarà il primogenito, Re Carlo III. Il corteo funebre poi proseguirà verso Parliament Square, Whitehall, Constitution Hill, The Mall e Buckingham Palace, per arrivare a Wellington Arch alle 13:00 (ora locale), le 14.00 in Italia.

Alle ore 15.15 la Regina arriverà alla Cappella di Saint George dove si terrà l’ultima benedizione. Poi la bara verrà calata nella Royal Vault, dove verrà sepolta accanto a suo marito, il duca di Edimburgo, vicino ai suoi genitori e a sua sorella Margaret.

Il funerale della Regina Elisabetta in TV in Italia

Il funerale della Regina Elisabetta in TV verrà trasmesso su Rai1 dalle ore 10.30. Si prevede il termine della diretta alle ore 18.00 con una piccola pausa per dare spazio al TG1 delle 13.30 e una per dare spazio a Oggi è Un Altro Giorno alle 15.00.

Il funerale della Regina Elisabetta in TV verrà trasmesso anche su Canale 5 dalle 11.00 alle 17.30, prima all’interno di uno speciale Verissimo e poi all’interno di uno speciale TG5.

Su Sky TG24 la diretta del funerale inizierà alle ore 11.00.