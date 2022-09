Camilla Regina consorte d’Inghilterra. Carlo III sale al trono, succedendo all’amata madre, Sua Maestà Elisabetta II. Al suo fianco ci sarà la Regina consorte Camilla ma sui social sono tutti dalla parte di Lady Diana.

Si ripensa alla sua morte prematura ed è impossibile non ipotizzare il suo volto al fianco di Carlo III, da Regina consorte. Se fosse ancora vita, oggi sarebbe Diana a salire al trono al fianco di Re Carlo. Ma il destino non lo ha voluto. Allora si sprecano i meme dell’incontro tra Diana ed Elisabetta II in Cielo, tutti da ridere.

Una Lady Diana furiosa è quella che si immagina nei meme sui social, nel recarsi all’ingresso del Cielo per accogliere la suocera, Sua Maestà Elisabetta II. Camilla Parker Bowles sarà la nuova Regina del Regno Unito, salirà al trono al fianco del marito Carlo, che ha sposato nel 2005 con il consenso di Elisabetta II, del Parlamento e della Chiesa d’Inghilterra.

Camilla diventerà Regina, una posizione legittimata dalla stessa Elisabetta II in un discorso pronunciato in occasione del Giubileo di Platino, con il quale ha festeggiato i suoi 70 anni di Regno. Fino a quel momento, non era certo che Camilla potesse effettivamente ottenere la corona. A fare chiarezza – e a darne il consenso ufficiale – è stata Elisabetta II pochi mesi prima di lasciarci, invitando i sudditi al supporto.

Ma sui social oltre 1 milione di tweet sono per Diana, la Regina che tutti avremmo voluto.

“Quando i tempi saranno maturi e mio figlio Carlo diventerà Re. So che offrirete a lui e sua moglie Camilla lo stesso supporto che avete offerto a me. Ed è mio augurio più sincero che, quando il tempo arriverà, Camilla sarà riconosciuta Regina Consorte mentre continuerà a prestare servizio con la sua lealtà”, le parole di Elisabetta, poco prima di morire, a favore di Carlo e Camilla.