Attimi di panico su Twitter: la regina è morta? Tantissimi i messaggi che nella notte hanno parlato del decesso della regina di Elisabetta II del Regno Unito al punto da farla schizzare ai vertici degli argomenti più cinguettati del giorno. La regina è morta? Cerchiamo di fare chiarezza, rispondendo a questo quesito.

I messaggi su Twitter

Tanti, da tutto il mondo e in diverse lingue, i messaggi e gli account che nella notte hanno sostenuto la scomparsa della regina Elisabetta. Tantissimi anche coloro che invece ci hanno riso su immediatamente, ipotizzando che si trattasse di una delle solite fake news del web. Bufala o realtà?

La regina Elisabetta è morta nella notte oppure si tratta dell’ennesima notizia infondata alimentata dal popolo della rete? Si tratta proprio di una bufala: la regina è viva e sta bene, nonostante sia risultata positiva al Covid-19.

Le condizioni di salute della regina Elisabetta

Le ultime notizie ufficiali a proposito delle condizioni di salute della regina Elisabetta hanno riportato la positività al Covid-19. La regina è risultata positiva al virus in seguito ad un contatto ravvicinato con un positivo. Le sue condizioni di salute, però, al momento non destano particolari preoccupazioni.

La regina ha riportato solo “sintomi lievi” ed è in attesa di negativizzarsi.

La smentita della morte della regina e il protocollo

Ricardo Brooks, giornalista di Nation Wide Radio, è tra le prime fonti attendibili nella smentita della morte della regina Elisabetta. Comunica via Twitter anche il protocollo da seguire in caso di effettiva scomparsa di Elisabetta. “La regina Elisabetta non è morta”, scrive sui social.

In caso di morte, la BBC annuncerebbe la scomparsa della regina: è questo il canale che verrà utilizzato per la comunicazione ufficiale al popolo. A recapitare la notizia alla BBC sarà il Primo Ministro, dopo aver appreso della scomparsa da un segretario reale.

C’è un piano molto dettagliato e preciso relativo alla comunicazione della scomparsa della regina, un protocollo da seguire che non permetterebbe la libera circolazione della notizia come semplice voce in rete.